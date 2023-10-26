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Yakınlarının ölüm haberini alan Filistin Kızılayı görevlileri, yaşadıkları acıyla kendinden geçti - Son Dakika

Yakınlarının ölüm haberini alan Filistin Kızılayı görevlileri, yaşadıkları acıyla kendinden geçti

Son Güncelleme: 26.10.2023 10:36

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları sonucu örgütteki iki görevlinin yakınlarını kaybettiğini duyurdu. Hemşire Rula Nasballah'ın kardeşinin ve sağlık görevlisi Rezk Abu Rook'un babasının ölüm haberini aldığı anların görüntüleri paylaşıldı.

Filistin Kızılayı, örgütteki iki görevlinin İsrail'in saldırıları sonucu yakınlarını kaybettiğini duyurdu. Kızılay, hemşire olarak görev yapan Rula Nasballah'ın kardeşinin ve sağlık görevlisi Rezk Abu Rook'un babasının ölüm haberini aldığı anların görüntülerini paylaştı.

"YARALARI SÜREKLİ SARIYORUZ AMA ACI DA ÇEKİYORUZ"

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, " Gazze'deki Kızılay üyeleri, çalışmaları sırasında kurbanlar arasında sevdiklerini görüyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz ama sizlerle daha güçlü dönüyoruz. Yaraları sürekli sarıyoruz ama acı da çekiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

YAŞADIKLARI ACIYA KAMERALARA YANSIDI

İsrail'in saldırılarının ardından kardeşinin ölüm haberini alan hemşire Nasballah'ın ve babasının ölüm haberini alan sağlık görevlisi Rook'un yaşadığı acı, saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Yakınlarının ölüm haberini alan Filistin Kızılayı görevlileri, yaşadıkları acıyla kendinden geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakınlarının ölüm haberini alan Filistin Kızılayı görevlileri, yaşadıkları acıyla kendinden geçti - Son Dakika
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