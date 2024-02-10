Filistin Kızılayı, kayıp çocuğun cansız bedenine ulaştı - Son Dakika
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Dünya

Filistin Kızılayı, kayıp çocuğun cansız bedenine ulaştı

Filistin Kızılayı, kayıp çocuğun cansız bedenine ulaştı

Filistin Kızılayı (PRCS), 12 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Hind Rajab'ı kurtarmaya giden iki sağlık görevlisinin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu. PRCS daha sonra yaptığı açıklamada Hind'in de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

10.02.2024 15:32  Güncelleme: 15:34
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Filistin Kızılayı (PRCS) bugün açıklama yapmış ve 12 gündür kayıp olan ve 6 yaşındaki Hind Rajab'ı kurtarmaya giden iki sağlık görevlisinin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurmuştu. PRCS daha sonra yaptığı açıklamada Hind'in de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Filistin Kızılayı bugün sabah saatlerinde açıklama yaparak Hind'i kurtarmaya ambulansla giden Yusuf Zeino ve Ahmed Al-Madhoun'un cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurmuştu. PRCS daha sonra yaptığı açıklamada "Hind, dehşet içinde ve çaresiz bir sesle saatlerce ekiplerimize 'Gelin beni alın' diye yalvardıktan sonra trajik bir şekilde tek başına hayatını kaybetti. Huzur içinde yat Hind ve insani yardım kahramanları Yusuf ve Ahmed" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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