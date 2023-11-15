Filistin Sağlık Bakanı: İsrail, Şifa Hastanesi\'nde katliam yapabilir

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail ordusunun baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde katliam gerçekleştirebileceği uyarısında bulundu.

Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki hasta, sağlık personeli ve sığınmacıların hayatından İsrail'in ve uluslararası toplumun sorumlu olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Keyle, bazı ülkelerin sessizliği ve çekingen hareketliliğinin İsrail'e uluslararası hukuka aykırı bir şekilde sağlık kompleksine baskın düzenleme cesareti verdiğini vurguladı.

"İşgal ordusunun Şifa Hastanesi'ni basması insanlığa karşı suç"

İsrail'in hastanede katliam yapmasına karşı uyarıda bulunan Keyle, "İşgal ordusunun Şifa Hastanesi'ni basması insanlığa karşı suçtur." ifadelerini kullandı.

Şifa Hastanesi'nde binlerce hasta, yaralı, sağlık personeli ile yerinden edilmiş sivilin akıbetinin bilinmediğine dikkati çeken Keyle, daha önce de ambulansları, sağlık personellerini ve hastaneleri hedef alarak 700'den fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan İsrail'in yeni bir insanlık suçu işlediğinin altını çizdi.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.