Film sahnesi gibi! Sipere giren Ukraynalı asker, önüne çıkan herkesi vurarak öldürdü - Son Dakika
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Film sahnesi gibi! Sipere giren Ukraynalı asker, önüne çıkan herkesi vurarak öldürdü

20.06.2023 10:43

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, cephe hattından servis edilen bir video özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Miğfere yerleştirilen aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Ukraynalı bir askerin, Rus birliklerinin kazdığı siperlere girdiği, yer yer el bombasıyla alan yaratarak karşısına çıkan herkesi vurarak öldürdüğü anlar yer aldı.

Rusya- Ukrayna savaşı bir yılı aşkın süredir hız kesmeden devam ederken, cephe hattından art arda gelen görüntüler bölgedeki çatışmaların sıcaklığını koruduğunu gözler önüne seriyor.

AKSİYON KAMERASIYLA ÖYLE BİR GÖRÜNTÜ KAYDETTİ Kİ...

Ukrayna ordusunun servis ettiği son görüntüler de Rus birliklerinin savaşta ağır kayıplar verdiğini bir kez daha kanıtladı. Miğferine aksiyon kamerası yerleştiren Ukraynalı bir asker, Rus askerlerin kazdığı siperlere girip öyle bir görüntü kaydetti ki izleyenler "Film sahnesi" gibi yorumlarında bulundu.

EL BOMBASIYLA KENDİSİNE ALAN YARATTI

Sosyal medyada da paylaşım rekorları kıran videoda, sipere giren Ukraynalı askerin yer yer el bombasıyla kendisine alan yaratarak, karşı çıkan herkesi vurarak öldürdüğü anlar yer aldı.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Film sahnesi gibi! Sipere giren Ukraynalı asker, önüne çıkan herkesi vurarak öldürdü - Son Dakika


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