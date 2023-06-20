Film sahnesi gibi! Sipere giren Ukraynalı asker, önüne çıkan herkesi vurarak öldürdü

Rusya- Ukrayna savaşı bir yılı aşkın süredir hız kesmeden devam ederken, cephe hattından art arda gelen görüntüler bölgedeki çatışmaların sıcaklığını koruduğunu gözler önüne seriyor.

AKSİYON KAMERASIYLA ÖYLE BİR GÖRÜNTÜ KAYDETTİ Kİ...

Ukrayna ordusunun servis ettiği son görüntüler de Rus birliklerinin savaşta ağır kayıplar verdiğini bir kez daha kanıtladı. Miğferine aksiyon kamerası yerleştiren Ukraynalı bir asker, Rus askerlerin kazdığı siperlere girip öyle bir görüntü kaydetti ki izleyenler "Film sahnesi" gibi yorumlarında bulundu.

EL BOMBASIYLA KENDİSİNE ALAN YARATTI

Sosyal medyada da paylaşım rekorları kıran videoda, sipere giren Ukraynalı askerin yer yer el bombasıyla kendisine alan yaratarak, karşı çıkan herkesi vurarak öldürdüğü anlar yer aldı.