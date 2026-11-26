(ANKARA) - İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin Danıştay kararını, Türkiye'deki fon skandalının siyasi yansımalarıyla birlikte ele alan bir analiz yayımladı. FT, haberi "Erdoğan'ın en büyük rakibinin Türkiye'de cumhurbaşkanlığına aday olması engellendi" başlığıyla duyururken son kamuoyu araştırmalarına göre AK Parti'ye desteğin eylül ayından bu yana dört puandan fazla gerilediğini ifade etti.

Financial Times, haberi "Erdoğan'ın en büyük rakibinin Türkiye'de cumhurbaşkanlığına aday olması engellendi" yayımladığı analiz haberinde İmamoğlu'nun diploma iptalinin hakkındaki diğer davalardan bağımsız olarak cumhurbaşkanlığı adaylığını engellediğine dikkati çekti.

FON SKANDALININ SİYASİ YANSIMALARI

Financial Times, Danıştay'ın İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin gerekçeli kararının dün açıklanmasının, Türkiye'de milyarlarca dolarlık yatırım fonlarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bir döneme denk geldiğine dikkati çekti.

Gazetenin "Fonzi" olarak adlandırdığı skandalın üst düzey kamu görevlilerine ve iktidar partisi yöneticilerine kadar uzanmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından siyasi bir soruna dönüştüğü değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Hayati Yazıcı'nın oğlunun fon soruşturmasına dahil edilmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiği hatırlatıldı. Yazıcı'nın kendisinin herhangi bir suçlamayla karşı karşıya bulunmadığı ve oğlunun masum olduğunu savunduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berk Esen, şu değerlendirmede bulundu:

"Muhalefete yönelik aralıksız yargı saldırıları, Erdoğan'ın seçmen desteğinin azalmasından kaynaklanıyor. Fonzi skandalı ise durumu daha da kötüleştirdi. Dolayısıyla hükümetin planı, muhalefeti seçimleri hala kazanabileceği ölçüde zayıflatmak."

MERKEZ BANKASI'NIN REZERV KAYBINA DA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'deki ekonomik sorunlara da değinen FT, bankacıların hesaplamalarına göre Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin 20 Kasım'da sona eren haftada 17 milyar dolardan fazla azaldığını aktardı.

Gazete, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın suçlamaları reddettiğini ve 24 Kasım'da ev hapsi şartıyla tahliye edildiğini de hatırlattı. FT, Kaya'nın tahliyesinin ardından cezaevindeki belediye başkanı Oya Tekin'in, "Kaya'ya uygulanan adaletin aynısını istiyorum" sözlerine yer verdi.