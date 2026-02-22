Finlandiya: AB Rusya ile Diyaloğu Kapatmayacak - Son Dakika
Finlandiya: AB Rusya ile Diyaloğu Kapatmayacak

22.02.2026 10:27
Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, AB'nin Rusya ile diyalog imkanlarını tamamen dışlamadığını belirtti.

FİNLANDİYA Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Avrupa Birliği'nin, Rusya ile diyaloğu tamamen dışlamadığını bildirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) yakın gelecekte Rusya ile iletişim kapılarını tamamen kapatmayabileceğini belirtti. Valtonen, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini söyleyerek, bunun nasıl sağlanabileceği konusunda durumun zor olduğunu kaydetti.

Valtonen, 'AB'nin yakın gelecekte Rusya ile diyalog kurup kurmayacağı' sorusuna, "Elbette, bir noktada. Ancak bu diyalogla neye ulaşmak istediğimiz ve kimin ne yapacağı konusunda anlaşmak gerekiyor" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
