Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı

19.08.2022 16:59

Finlandiya Başbakan'ı Sanna Marin'in gittiği ev partisi başta ülkesi olmak üzere dünya genelinde büyük ses getirdi. Partiden dikkat çeken başka görüntüler de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde evli olan Marin'i bir erkeğin boynundan öptüğü anlar yer aldı. Bu erkeğin kimliği de çok geçmeden belirlendi. Başbakanı öpen kişinin Fin şarkıcı Olavi Uusivirta olduğu açıklandı.

Ev partisine katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in partideki görüntüleri tartışılmaya devam ediyor. Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Marin, dün yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı. Ancak partiyle ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler yine Marin'i zora soktu. Görüntülerde evli olduğu bilinen Marin'in bir başka erkek tarafından boynundan öpülüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ EKONOMİST VE GAZETECİ YAYINLADI

Finlandiya'da skandallar bitmedi. Fin ekonomist Henri Lindroos ve Fin Gazeteci Aleksi Valavuori, Başbakan Sanna Marin'in yeni görüntülerini yayınladı. Ev partisinden sonra gece kulübünde devam eden partide evli olan Sana Marin'in, başka bir adamla sarmaş dolaş anları kameraya yansıdı. Sanna Marin'in eşi olmadığı belirtilen adam, Başbakan'ı boynundan öptü. Finlandiyalılar, bu görüntüye tepki gösterdi.

BAŞBAKANI ÖPEN KİŞİNİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADILAR

Fin gazetesi Iltalehti, Sanna Marin'i boynundan öpen kişinin Fin şarkıcı Olavi Uusivirta olduğunu açıkladı. Olavi Uusivirta, Finlandiya'nın ünlü şarkıcılarından ve oyuncularından birisi.

70. MADDEYİ İHLAL ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Başbakan Sanna Marin'in, Finlandiya Başbakanlık Kanunu'nun 70. maddesini ihlal ettiğini öne sürüldü. Başbakan Sanna Marin, tatile gideceği için görev ve yetkilerini geçici olarak yardımcısına devretmişti. Ancak 4 Ağustos'ta yetkilerini geri aldı.

YASAYA GÖRE ÖRNEK BİR VATANDAŞ OLMAKLA YÜKÜMLÜLER

Finlandiya Başbakanlık Kanunu 70. maddeye göre Başbakan, bakanlar ve kamu görevlileri, görevleri sırasında ve görevleri dışında dahi, bulunduğu her yerde örnek bir vatandaş olarak davranmakla yükümlü.

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SON DAKİKA: Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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