Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı - Son Dakika
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Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı

20.08.2022 09:27

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir partide kendinden geçmiş halde dans ettiği üstüne bir erkekle yakınlaştığı görüntülerin yer aldığı video ülkeyi karıştırmıştı.Tepkilerin odağında yer alan Marin, muhalif vekillerin iddia ettiği gibi uyuşturucu kullanmadığını ve bunun için uyuşturucu testi yaptırdığını duyurdu. Öte yandan 3 yıl önce 34 yaşındayken başbakanlık koltuğuna oturan Marin, ülke tarihinin en genç başbakanı konumunda.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, arkadaşlarıyla partide şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Kendinden geçerek dans eden Marin'le ilgili ortaya çıkan son video ise tepkileri daha da artırdı. Görüntülerde evli olduğu bilinen Marin'in bir başka erkek tarafından boynundan öpülüyor.

Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı

UYUŞTURUCU TESTİ YAPTIRDI

Muhalif milletvekillerinin uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söylediği Başbakan Marin'den ise yeni bir açıklama geldi. Marin gerçekleştirdiği basın toplantısında endişeleri gidermek için önlem olarak uyuşturucu testi yaptırdığını ve sonuçların önümüzdeki hafta çıkacağını duyurdu. Uyuşturucu kullanmadığını bir kez daha dile getiren Marin, "Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Genç yaşlarımda bile herhangi bir uyuşturucu kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı

"PARTİ GÜNÜNDE PLANLI BİR TOPLANTIM YOKTU"

Aralık 2019'dan bu yana iktidarda olan Marin'in gerekirse ani karar alıp alamayacağının sorgulanmasına yönelik Marin, "Gecenin bir yarısı ani bir durum yaşandığını bir kez bile hatırlamıyorum. Parti yaptığım günlerde planlı bir toplantı yoktu" diye konuştu. Marin, dans ettiği anların kaydedildiğini bildiğini, ancak görüntülerin kamuoyuna servis edilmesinden dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, "İnsanların boş zaman ve çalışma zamanının ayrılabileceğini anladığına inanıyorum" şeklinde konuştu.

2019 yılında 34 yaşındayken başbakanlık koltuğuna oturan Marin, ülke tarihindeki en genç başbakan olmuştu.

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Kaynak: İHA

Finlandiya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı - Son Dakika

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