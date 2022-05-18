Finlandiyalı milletvekilinden boykot çağrısı: Türkiye'ye tatile gitmeyin, Türk kebabı yemeyin, Türk otomobilli kullanmayın - Son Dakika
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Finlandiyalı milletvekilinden boykot çağrısı: Türkiye'ye tatile gitmeyin, Türk kebabı yemeyin, Türk otomobilli kullanmayın

18.05.2022 14:16
Finlandiyalı milletvekilinden boykot çağrısı: Türkiye'ye tatile gitmeyin, Türk kebabı yemeyin, Türk otomobilli kullanmayın

NATO üyeliği için resmen başvuru yapan Finlandiya'da Merkez Parti üyesi milletvekili Mikko Kärnä, Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verene kadar Türk kebap restoranlarını ve Türkiye'de üretilen otomobilleri boykot etme çağrısında bulundu.

Mikko Kärnä yaptığı açıklamada "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul edene kadar herkes Türkiye'yi boykot etmeli" dedi.

Finlandiyalı milletvekilinden boykot çağrısı: Türkiye'ye tatile gitmeyelim, Türk otomobilleri almayalım, Türk kebabı yemeyelim

Kärnä Finlandiya vatandaşlarının Türkiye'deye tatile gitmemelerini, Türk kebap restoranlarında yemek yememelerini ve Türk yapımı otomobillerini kullanmamaları çağrısı yaptı.

"KİMSE ERDOĞAN'IN FİNLANDİYA'YI ENGELLEYEBİLECEĞİNE İNANMIYOR"

"Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya girmesini engelleyeceğine kimse inanmıyor bu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın bir güç oyunu" diyen Finlandiyalı milletvekili "Türk lider bu şaşırtıcı çıkışı ülkesinin iç politikasında yaşadığı sorunlar ve onun popülaritesini tüketen korkunç ekonomik durum" nedeniyle yapıyor yorumunda bulundu.

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Son Dakika Dünya Finlandiyalı milletvekilinden boykot çağrısı: Türkiye'ye tatile gitmeyin, Türk kebabı yemeyin, Türk otomobilli kullanmayın - Son Dakika


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