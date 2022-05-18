Mikko Kärnä yaptığı açıklamada "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul edene kadar herkes Türkiye'yi boykot etmeli" dedi.
Kärnä Finlandiya vatandaşlarının Türkiye'deye tatile gitmemelerini, Türk kebap restoranlarında yemek yememelerini ve Türk yapımı otomobillerini kullanmamaları çağrısı yaptı.
"Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya girmesini engelleyeceğine kimse inanmıyor bu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın bir güç oyunu" diyen Finlandiyalı milletvekili "Türk lider bu şaşırtıcı çıkışı ülkesinin iç politikasında yaşadığı sorunlar ve onun popülaritesini tüketen korkunç ekonomik durum" nedeniyle yapıyor yorumunda bulundu.
Son Dakika › Dünya › Finlandiyalı milletvekilinden boykot çağrısı: Türkiye'ye tatile gitmeyin, Türk kebabı yemeyin, Türk otomobilli kullanmayın - Son Dakika