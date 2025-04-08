Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı - Son Dakika
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Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı

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İspanya'nın turizm bölgesi Kanarya Adaları'nda, Gran Canaria adasındaki Playa del Cura plajı binlerce mavi denizanasıyla kaplandı. Bu olağandışı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Uzmanlar, denizanalarının kıyıya vurmasının son dönemde yaşanan fırtına sonucu gerçekleştiğini belirtiyor.

08.04.2025 14:46  Güncelleme: 14:52
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İspanya'nın turizm bölgesi Kanarya Adaları'nda olağandışı bir doğa olayı yaşandı. Gran Canaria adasındaki Playa del Cura plajı, binlerce mavi denizanasıyla kaplandı ve plaj tamamen mor-mavi bir renge büründü.

Yerel halkı ve turistleri şaşırtan bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşılan videolarda, normalde altın sarısı kumlarıyla bilinen plajın, denizanaları tarafından adeta bir halı gibi kaplandığı görülüyor.

Uzmanlar, denizanalarının kıyıya vurmasının son dönemde yaşanan bir fırtına sonucu gerçekleştiğini belirtiyor. Ayrıca denizanası sayısındaki bu artışın deniz sıcaklıklarının yükselmesi ve deniz kirliliğinin artmasıyla ilişkili olabileceğini düşünüyorlar. Denizanaları, diğer deniz canlılarının yaşamakta zorlandığı düşük oksijen seviyeli sularda bile hayatta kalabiliyor.

İspanya son haftalarda birçok aşırı hava olayıyla karşı karşıya kaldı. Costa del Sol bölgesinde golf topu büyüklüğünde dolu yağışı görüldü. Normalde güneşli olan Alhaurin el Grande kentinin sokakları, aniden gelen dolu fırtınası sonrası buz ve suyla doldu. Costa Blanca'da ise Mart ortasında şiddetli yağışlar sonucu ciddi su baskınları yaşandı.

Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı
Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı
Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı
Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı
Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı

İspanya, Turizm, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı - Son Dakika

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