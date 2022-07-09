Fitch, enflasyon yüzünden Türkiye'nin kredi notunu düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Fitch, enflasyon yüzünden Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

09.07.2022 11:32
Fitch, enflasyon yüzünden Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirdi, görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirdi, görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti.

Fitch, aldığı bu karara yükselen enflasyonu ve ekonomiyle ilgili endişeleri gerekçe olarak gösterdi.

Fitch'in ekonomiyle ilgili sorun teşkil ettiğini belirttiği konular arasında büyüyen cari açık ve müdahaleci politikalar yer alıyor.

Fitch karar metninde yükselen enflasyon, para birimindeki değer kaybı ve tüketici güvenindeki düşüş yüzünden iç tüketimin azalmasını beklediklerini aktardı.

Kurumun bu yıl için öngördüğü yıllık ortalama enflasyon yüzde 71,4.

Bu öngörünün çok belirsiz olduğunu da vurgulayan Fitch, 2023 yılında ise enflasyonun yüzde 57 seviyesinde olmasını beklediklerini belirtti.

Haziran ayında enflasyon 24 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 78,62 olarak açıklanmıştı.

Türk Lirası dolara karşı geçen yıl yüzde 44 değer kaybetmişti. Bu yıl ise bu oran yüzde 23 seviyesinde.

"Müdahaleci politikalar"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) TL'nin değer kaybına karşı ihracatçı şirketlere kredi almakta getirdiği kısıtlama Fitch tarafından 'öngörülemeyen ve müdahaleci politikalardan' biri olarak tanımlamdı.

Hükümetin belirlediği ekonomi politikasına göre TL'deki değer kaybının ihracatı artırması ve cari açığı kapaması bekleniyordu; ancak cari açık Mayıs'ta 6,47 milyar dolar olarak açıklandı.

Fitch de raporunda, "Hükümetin büyümeyi yüksek tutmaktaki kararı TL üzerindeki baskıyı artırıyor, uluslararası rezervlerin düşmesine yol açıyor, enflasyon sarmalını yaratıyor, sermaye akışını engelliyor ve daha yüksek cari açığa neden oluyor" dedi.

Kurum ayrıca TCMB'nin faizi tüm bu gelişmelere, yüksek enflasyona ve Ukrayna'daki savaşa rağmen yüzde 14'te tutmakta ısrarcı olduğunu vurguladı.

Fitch, kredi notunu Şubat'ta düşürmüştü

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu Şubat ayında düşürmüştü.

Fitch 12 Şubat'ta aldığı karar ile Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirdiğini, görünümünü ise "negatif" olarak teyit ettiğini açıklamıştı.

Fitch bu tarihte yayımladığı raporda, "daha sık ve yoğun politika odaklı" finansal stres dönemlerinin, Türkiye'de yüksek enflasyonu, düşük dış likiditeyi ve zayıf politika güvenilirliği açısından kırılganlıkları artırdığını belirtmişti.

YORUMLAR
500
Deprem Nedeniyle 100'ün Üzerinde Okulun Boşaltıldığı İzmir'de Eğitim Sıkıntısı. Eğitim-İş: 'Hem İzmir'i Hem Türkiye'yi Kaos Bekliyor' Deprem Nedeniyle 100'ün Üzerinde Okulun Boşaltıldığı İzmir'de Eğitim Sıkıntısı. Eğitim-İş: 'Hem İzmir'i Hem Türkiye'yi Kaos Bekliyor' Son dakika gündem: KKTC'deki Milli Mücadele Müzesi, Kıbrıs davası için verilen mücadeleyi yansıtıyor Son dakika gündem: KKTC'deki Milli Mücadele Müzesi, Kıbrıs davası için verilen mücadeleyi yansıtıyor
Kaynak: BBC

Fitch Ratings, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fitch, enflasyon yüzünden Türkiye'nin kredi notunu düşürdü - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı
11:38 Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
11:34 Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı!
11:33 Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti
11:31 Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 11:48:05. #1.11#
SON DAKİKA: Fitch, enflasyon yüzünden Türkiye'nin kredi notunu düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement