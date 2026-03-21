Fitch\'ten Hürmüz Boğazı Uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması halinde Brent petrolün varil fiyatının 2026'da ortalama 120 dolara, 3 ay kapalı kalması durumunda ise 100 dolara ulaşabileceği kaydedildi. Açıklamada, Brent petrolün ortalama varil fiyatına ilişkin 2026 yılı temel beklentisinin 70 dolar olduğu aktarılarak, bu tahminin savaş öncesinde piyasadaki arz fazlası nedeniyle 63 dolar olduğu hatırlatıldı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol geçiş hacminde günlük 15 milyon varil kayba yol açmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, buna karşın çok küçük hacimlerin Boğaz'dan geçmeye devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edeceği ve jeopolitik risk priminin yüksek olduğu da ifade edildi.