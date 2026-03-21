Fitch'ten Hürmüz Boğazı Uyarısı
Fitch'ten Hürmüz Boğazı Uyarısı

21.03.2026 09:49
Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın kapanması halinde Brent petrol fiyatının 120 dolara yükselebileceğini açıkladı.

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatının, bu yıl ortalama 120 doları bulabileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması halinde Brent petrolün varil fiyatının 2026'da ortalama 120 dolara, 3 ay kapalı kalması durumunda ise 100 dolara ulaşabileceği kaydedildi. Açıklamada, Brent petrolün ortalama varil fiyatına ilişkin 2026 yılı temel beklentisinin 70 dolar olduğu aktarılarak, bu tahminin savaş öncesinde piyasadaki arz fazlası nedeniyle 63 dolar olduğu hatırlatıldı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol geçiş hacminde günlük 15 milyon varil kayba yol açmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, buna karşın çok küçük hacimlerin Boğaz'dan geçmeye devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edeceği ve jeopolitik risk priminin yüksek olduğu da ifade edildi.

Kaynak: DHA

