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Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e düşürdü - Son Dakika
BBC

Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e düşürdü

03.12.2021 14:16
Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" teyit ederken , kredi notunun görünümünü ise "negatif" olarak revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Kredi notunun görünümünü ise "negatif" olarak revize etti.

Fitch, 19 Şubat tarihli değerlendirmesinde, görünümü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti.

Fitch, görünüm değişikliğine gerekçe olarak Merkez Bankası'nın para politikasında erken bir gevşemeye gitmesi ve faizin daha fazla düşürülmesine yönelik beklentiyi gösterdi.

Kurum, Türkiye'nin düşürülen notunun, "para politikası güvenirliğinin zayıflığı, yüksek enflasyon, düşük dış likidite ve jeopolitik riskler" bağlamında belirlendiğini açıkladı.

Fitch'in Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 25.

Büyüme beklentisi yüzde 10,5

Kredi derecelendirme kurumu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ekonomi politikasının yönetimini etkileyeceğini öngörüyor.

Kurum, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini de yüzde 9,2'den yüzde 10,5'e çıkardı.

2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltildiği kaydedildi.

Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e düşürdü

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BBC

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