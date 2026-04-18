Flintlock-2026 Tatbikatı Sirte'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'da başlayan Flintlock-2026 tatbikatına Türkiye ve çeşitli ülkeler katılıyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın Libya'nın Sirte kentinde düzenlenen açılış töreniyle başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğusu ve Batısı ile Tek ve Güçlü Libya! Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, Libya'nın Sirte kentinde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus'un katıldığı tatbikat; entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askeri iş birliği ve muharebe etkinliğini artırmayı hedefliyor. 'Tek ve Güçlü bir Libya' hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya'nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:27:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.