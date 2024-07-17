Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı

Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı

İtalya'nın başı son dönemde tarihi eserlere yönelik artan saygısızlık vakalarıyla dertte. Bu kez de genç bir kadın, ünlü Bacchus heykeline çıkarak uygunsuz hareketlerde bulundu. Yerel halk olaya tepki gösterdi.

17.07.2024 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Floransa kentinde, değerli Bacchus heykeline uygunsuz hareketlerde bulunan kadın turist infial yarattı.

Kimliği bilinmeyen sarışın bir turist, Giambologna'nın Bacchus heykelinin yanına tırmanarak bronz heykeli öpüyormuş gibi yaparken görüldü. Kot şort ve siyah tişört giyen kadın, bir arkadaşı fotoğraf çekerken heykele uygunsuz hareketler yaptı. Siyah şortlu ikinci kadın ise heykelin önünde diz çökerek cinsel bir eylemi taklit etti.

"SIKI KONTROLLER, YÜKSEK PARA CEZALARI..."

Yetkililer, saygısız tatilcilere karşı sert bir "sıfır tolerans" uygulanmasını talep ediyor. Kültürel miras kuruluşu Confcultura'dan Patrizia Asproni, "Singapur modelini uygulamamız gerekiyor: Sıkı kontroller, yüksek para cezaları, sıfır tolerans" dedi. Polis şefi Antonella Ranaldi, turistlerin hoş karşılandığını ancak anıtlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Görüntüler İtalya'da hızla yayıldı ve yerel halk tepki gösterdi.

BENZER VAKALAR YAŞANMIŞTI

Bu olay, İtalya'daki tarihi eserlere yönelik son dönemde artan saygısızlık vakalarından sadece biri.... Geçen ay Pompei'de bir turist antik duvara adını kazırken yakalandı. Benzer şekilde, Floransa'da iki Alman turist tarihi Vasari Koridoru'na grafiti yaptı.

Yetkililer, yüksek sezon yaklaşırken ülkenin önemli noktalarını daha sıkı denetleyeceklerini belirtiyor. Amaç, İtalya'nın zengin kültürel mirasını korumak ve saygısız davranışları engellemek.

Floransa, İtalya, turist, Miras, Turizm, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgür Çelik: heykelini dikseler beton yetmez:) 3 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Herhalde çıkarken, sımsıkı taş gibi diyerek çıkıyordu. 0 1 Yanıtla
  • Yaşar hikmet: 2. Pompei vakası geliyor. 0 0 Yanıtla

15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:25 Sarıyer’de bir anaokulunda şok görüntüler Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor Sarıyer'de bir anaokulunda şok görüntüler! Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 15:53:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement