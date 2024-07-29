Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti - Son Dakika
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Dünya

Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti

Floransa\'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti

İtalya'nın Floransa şehrinde, İngilizce konuşan bir kadın turist, tarihi Piazza Santo Spirito meydanındaki çeşmede üstsüz yüzerek büyük tepki topladı. Kadın, arkadaşlarını da bu davranışa davet etti. Olay, çeşmenin kültürel ve tarihi önemine saygısızlık olarak değerlendirildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Bu durum, tarihi şehirlerdeki uygunsuz turist davranışlarına dikkat çekerken, yerel yönetimlerin daha sıkı önlemler alması gerektiği tartışmalarını beraberinde getirdi.

29.07.2024 13:43
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İtalya'nın tarihi şehri Floransa'da, İngilizce konuşan bir kadın turist, şehrin merkezindeki ünlü bir çeşmede üstsüz yüzerek ve arkadaşlarını da bu davranışa katılmaya davet ederek yerel halkın ve yetkililerin büyük tepkisini çekti.

Sarışın kadın, Rönesans döneminden kalma Piazza Santo Spirito meydanındaki tarihi çeşmede, sadece siyah külot giymiş halde yüzerken görüntülendi. Kadının bu davranışı, çeşmenin kültürel ve tarihi önemine saygısızlık olarak değerlendirildi.

Görüntülerde kadının, havuzun kenarında oturan diğer insanlara İngilizce olarak "Siz de gelecek misiniz?" diye sorduğu duyuluyor. Ancak bulanık ve muhtemelen kirli suya rağmen, kimsenin ona katılmadığı görülüyor.

Bu geceleyin gerçekleşen yüzme seansının görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldıktan sonra, yerel halk ve İtalyan vatandaşları turistin çeşmede 'doğa ana tarzı' yıkanmasını şiddetle kınadı. Yorumlardan birinde, "Utanma duygusu yeniden moda olmalı," denilirken, başka bir kullanıcı "Tarihi eserlerimize ve kültürümüze saygı gösterilmeli," diye yazdı.

Bu olay, artan turist sayısıyla birlikte tarihi şehirlerde yaşanan uygunsuz davranışlara dikkat çekerken, yerel yönetimlerin bu tür olayları önlemek için daha sıkı önlemler alması gerektiği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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Son Dakika Dünya Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (17)

  • Yusuf Çarman: Bizde camiye girse laikcikler özgürlük diye anırmaya başlardı. 42 46 Yanıtla
    Murat Çevre: Aynen öyle anirmak için bahane arıyor lar sadece 30 26 Bu Kim: aynen 21 28 Ser: Kusura bakmayın ama bilmediğim için soruyorum. Laikcikler kim? Laiklik bir ilkedir. Dine inanıp inanmamak ile ne alakası var? Karşı olduğunuz şey insanların dini inançları ise bu sizi ilgilendirmez çünkü yaradan ile kul arasına girmek olur ki bu da iyi birşey olmaz sizin için. Dini inançları değilse o zaman laiklik ile derdiniz var demektir.Bu da cumhuriyet düşmanlığı anlamına gelir. O zaman da size Ömer Hayyam ı öneriyorum..Biraz da kitap okuyun derim..Şimdilik bu kadar!! 22 11 Dracarys null: Konuyu çarpıtma konunun senin dediğinle ne alakası var. Anırmak senin gibi ybazlara has 18 2
  • Mustafa POLAT: Cehennemde ibadet eden sayısından çok af dileyen fazla olacak. Laik olmayıp laiklere laf atanların Allah yardımcısı olsun. Kibriyat sıfatı Allah’a yakışır biz kullara değil. Birini dini inançları üzerinden aşağılamayın. “ Allah hidayete erdirsin deyin” ki kibirinize yenik düşmeyin. 41 2 Yanıtla
    Mustafa POLAT: Özür diliyorum “Cennet” olacaktı. 22 0 Salih Akinci: Laiklik ; din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak, halkı dini kurallarla ( ŞERİAT) ile değil , insanların koyduğu kurallarla yönetmek, demektir. Şeriat ; Allah’ın kural ve kanunlarıdır. Yani sen LAİKLİĞİ seçtiğin zaman , ALLAH’ın kural ve yönetim şeklini istemiyorsun demektir ki, bu da senin dinden çıkmana sebeptir. Allah , “ ŞERİATA HAYIR , LAİKLİĞE EVET “ diyenlerin yardımcısı olsun desen , daha mantıklı olur. Belliki şeriat nedir bilmiyorsun, o yüzden söylediğin “ ALLAH LAİKLERE LAF ATANLARI. YARDIMCISI OLSUN “ gibi saçma hatta KOMİK bir söylem yapıyorsun. 4 17
  • VURKAÇOĞLU: Havalar çok sıcak 9 6 Yanıtla
  • Abdullah Kara: E bizdede dini gereği haşema ile girince yırtınıyorlar..sanırım batılı ve hristiyanlar haşema medeniyettir diye giydiklerinde bizim laiklerde giymeye başlar.. 4 4 Yanıtla
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