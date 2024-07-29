Floransa\'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti

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İtalya'nın tarihi şehri Floransa'da, İngilizce konuşan bir kadın turist, şehrin merkezindeki ünlü bir çeşmede üstsüz yüzerek ve arkadaşlarını da bu davranışa katılmaya davet ederek yerel halkın ve yetkililerin büyük tepkisini çekti.

Sarışın kadın, Rönesans döneminden kalma Piazza Santo Spirito meydanındaki tarihi çeşmede, sadece siyah külot giymiş halde yüzerken görüntülendi. Kadının bu davranışı, çeşmenin kültürel ve tarihi önemine saygısızlık olarak değerlendirildi.

Görüntülerde kadının, havuzun kenarında oturan diğer insanlara İngilizce olarak "Siz de gelecek misiniz?" diye sorduğu duyuluyor. Ancak bulanık ve muhtemelen kirli suya rağmen, kimsenin ona katılmadığı görülüyor.

Bu geceleyin gerçekleşen yüzme seansının görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldıktan sonra, yerel halk ve İtalyan vatandaşları turistin çeşmede 'doğa ana tarzı' yıkanmasını şiddetle kınadı. Yorumlardan birinde, "Utanma duygusu yeniden moda olmalı," denilirken, başka bir kullanıcı "Tarihi eserlerimize ve kültürümüze saygı gösterilmeli," diye yazdı.

Bu olay, artan turist sayısıyla birlikte tarihi şehirlerde yaşanan uygunsuz davranışlara dikkat çekerken, yerel yönetimlerin bu tür olayları önlemek için daha sıkı önlemler alması gerektiği tartışmalarını da beraberinde getirdi.