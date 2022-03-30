Foo Fighters davulcuları Taylor Hawkins'in ölümünün ardından turnelerini iptal etti - Son Dakika
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BBC

Foo Fighters davulcuları Taylor Hawkins'in ölümünün ardından turnelerini iptal etti

30.03.2022 09:47
Foo Fighters davulcuları Taylor Hawkins'in ölümünün ardından turnelerini iptal etti

Foo Fighters, davulcuları Taylor Hawkins’in ölümünün ardından turnelerini iptal ettiklerini açıkladı.

Foo Fighters, davulcuları Taylor Hawkins'in ölümünün ardından turnelerini iptal ettiklerini açıkladı.

50 yaşındaki Hawkins geçen hafta Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki konserlerinden önce hayatını kaybetmişti.

Grup turne kapsamında bu yıl İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede stadyum konserleri vermeyi planlıyordu.

"Sarsıcı kaybımızın ardından bu duyuruyu büyük bir üzüntüyle yapıyoruz" diyen grup, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Birbirimizi planladığımız gibi göremeyeceğiz ve bu hayal kırıklığından ötürü özür diliyoruz.

"Bunun yerine yas tutmaya, iyileşmeye, sevdiklerimizle yakınlaşmaya ve anılarımızın değerini anlamaya vakit ayıralım.

"Sevgiler, Foo Fighters."

Hawkins son 20 yılda dünyanın en büyük gruplarından biri haline gelen Foo Fighters'a 1997'de katılmıştı.

O tarihten bu yana 12 Grammy Ödülü alan grup bu yıl da üç Grammy'ye adaydı ve Pazar günü düzenlenecek ödül töreninde sahne almaları bekleniyordu.

Hawkins davulculuğunun yanı sıra bestecilik de yapıyor, bazı konserlerde de şarkı söylüyordu.

Ölümü hayranları ve müzik dünyasında şok etkisi yarattı.

Toksikoloji raporu vücudunda opioid, esrar ve anti-depresanların da yer aldığı 10 madde olduğunu ortaya koysa da ölümünün bunlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı açıklanmamıştı.

Foo Fighters davulcuları Taylor Hawkins'in ölümünün ardından turnelerini iptal etti
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Yeni Zelanda, Foo Fighters, Kolombiya, England, Dünya, Son Dakika

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