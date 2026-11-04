Ford\'un Köln ve Saarlouis tesislerindeki işçiler yüzde 5 zam için uyarı grevine gitti

Haber: İlhan Baba

KÖLN – Almanya'da Ford'un Köln-Merkenich ve Saarlouis tesislerinde çalışan işçiler, yüzde 5 ücret artışı talebiyle uyarı grevine çıktı. Greve Türk işçiler de katılırken IG Metall sendikası işverenin yüzde 2'lik zam teklifine tepki gösterdi.

Köln-Merkenich ve Saarlouis tesislerinde çalışan işçiler, dönüşümlü olarak üçer saat iş bırakarak işverenin ücret politikasını protesto etti. IG Metall Sendikası, çalışanların ücretlerine ve meslek eğitimi gören çırakların ödemelerine 24 ay için yüzde 5 zam yapılmasını talep ediyor. İşverenin ise bu talebe karşılık yüzde 2 zam teklif ettiği belirtildi.

Taraflar arasındaki zam oranı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle başlayan uyarı greviyle sendika, işveren üzerindeki baskıyı artırmayı ve taleplerinin kabul edilmesini sağlamayı hedefliyor.

Ford'un Köln ve Saarlouis tesislerinde gerçekleştirilen uyarı grevinin ardından gözler, sendika ile işveren arasında yapılacak yeni toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. İşçiler, yüzde 5 zam taleplerinin karşılanmasını bekliyor.

"IG METALL SENDİKASINDAN GREVE KATILIM ÇAĞRISI"

IG Metall, grev öncesinde çalışanlara gönderdiği bildiride, Ford Werke GmbH'nin Köln-Niehl tesisindeki tüm çalışanları ve meslek eğitimi gören öğrencileri de uyarı grevine katılmaya çağırdı. Sendika, grevin yalnızca ücret artışı için değil, tüm çalışanların haklarını savunmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bildiride, toplu sözleşme kapsamı dışında kalan çalışanların ve geçici işçilerin de dayanışma amacıyla eyleme katılabileceği belirtildi. Ayrıca geçici işçilerin grevi etkisiz hale getirmek amacıyla grevdeki çalışanların yerine görevlendirilemeyeceği hatırlatıldı.

IG Metall, Federal İş Mahkemesi (BAG) kararlarına da dikkat çekerek toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında çalışma saatleri içinde düzenlenen yasal uyarı grevleri, gösteriler ve mitinglerin iş sözleşmesine aykırılık oluşturmadığını bildirdi.