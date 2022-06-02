Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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BBC

Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor

02.06.2022 19:45
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil ilan edildi.

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil ilan edildi.

Tahtta 70 yılını tamamlayan ilk kişi olan Kraliçe 2. Elizabeth, Platin Jübilesini bu yıl 6 Şubat'ta kutladı.

Kraliçe 2. Elizabeth, oğlu Prens Charles, torunu Prens William, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve çocukları Louis, Charlotte ve George ile Buckingham Sarayı'nda uçak gösterisini izledi.

Prens William'ın 4 yaşındaki en küçük çocuğu Prens Louis, gösteri sırasında verdiği komik pozlarla izleyicilerin kalbini çaldı.

Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları kapsamında İngiltere'de dört günlük tatil ilan edildi. Binlerce kişi Buckingham Sarayı önünde toplandı ve Kraliçe'nin balkona çıkışını ve ardından yapılan askeri töreni ve uçak gösterisini izledi.

70'ten fazla uçak, Buckingham Sarayı'nın tepesinden geçtikten sonra Windsor Kalesi'nde de fotoğraflandı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin ana Jübile fenerini özel törenle Windsor Kalesi'nde yakacağını açıkladı.

İnsanlar uçak gösterisini kameraya yakalamak için sokaklarda toplandı.

Kraliçe'nin Platin Jübilesi'ni kutlamak için Londra Kulesi ve Hyde Park'ta, Galler'deki Roald Dahl Meydanı'nda ve İskoçya'da Edinburgh Kalesi'nde saygı atışları yapıldı.

Diğer taraftan bir grup protestocu Buckingham Sarayı önündeki gösteriyi durdurmaya çalıştı ve polis tarafından uzaklaştırıldı.

Kutlamalar hafta sonu boyunca devam edecek.

Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
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Kaynak: BBC

Buckingham Sarayı, Prens William, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor - Son Dakika

BBC

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