Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

19.06.2026 19:09  Güncelleme: 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. 'Sahibinden Rahmet' dört ödül alırken, 'Mukadderat' seyirci ödülünü kazandı. Merve Dizdar'a 2026 Başarı Ödülü verildi.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) –Almanya'daki Türk sineması etkinliklerinden 26.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Festivalde "Sahibinden Rahmet" dört ödülle öne çıkarken, "Mukadderat" seyirci ödülüne layık görüldü. Festivalde Merve Dizdar'a 2026 Başarı Ödülü verildi.

Avrupa'nın en uzun soluklu Türk sineması etkinliklerinden biri olan 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Gökhan Mumcu ile Ebru Susur Atlı'nın sunuculuğunu üstlendiği törende, Alman jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda "En İyi Film" ödülüne "Sahibinden Rahmet" layık görüldü. Filmin yönetmenleri Gözde Yetişkin ile Emre Sert, "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerinin de sahibi oldu.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, "Sahibinden Rahmet" filmindeki performansıyla Cem Yiğit Üzümoğlu'na verildi. Törene katılamayan Üzümoğlu'nun ödülünü filmin görüntü yönetmeni Arınç Arısoy aldı."

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü ise "Bildiğin Gibi Değil" filmindeki performansıyla Hazal Türesan kazandı. Ödülünü Hessen Eyalet Meclisi Milletvekili Turgut Yüksel'in elinden alan Türesan, yaptığı konuşmada, iyi hikayelerin zaman ve mekan sınırı tanımadığını belirterek, Tokat'ta geçen üç kardeşin hikayesini anlatan filmin Frankfurt'ta da karşılık bulmasının bunun en güzel örneği olduğunu söyledi. Türesan, "Vuslat'a hikaye anlatmayı tercih ettiği için, beni seçtiği için ve partnerlerim Alican Yücesoy ile Serdar Orçin'e bana gerçekten küçük bir kız kardeş olmayı öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi."

Festivalde "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü "Tavşan İmparatorluğu" filmiyle Claudia Becerril Bulos'a, "En İyi Müzik" ödülü "Noir" filmiyle Uğur Akyürek'e, "En İyi Belgesel" ödülü ise Tayfun Belet imzalı "Roman Gibi" filmine verildi. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması'nda Türkiye kategorisinde Nusret Tanır ile Azmican Zengin imzalı "Hatırlayabildiğim Kadarıyla", Almanya kategorisinde ise Katja Friedrich imzalı "Isolated-İzole" ödüle değer görüldü.

Festival seyircisinin oylarıyla belirlenen 2025 yılının en çok izlenen filmi ödülünü, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği "Mukadderat" kazandı. Başrollerini Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant ve Şerif Erol'un paylaştığı filmin ödülünü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Festival Direktörü Serap Gedik'in elinden aldı. Gürbüz, "Bu ödülü ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Tüm festival ekibine ve gönüllülük esasıyla çalışan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalin 2026 Başarı Ödülü, "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Merve Dizdar'a verildi. Ödülü Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı takdim etti. Dizdar konuşmasında, festivallerin en önemli yönünün filmleri seyirciyle birlikte izlemek olduğunu belirterek, sinemada asıl önemli olanın işi tutkuyla yapmak olduğunu söyledi.

Festival kapsamında tiyatro ve sinema sanatçısı Yetkin Dikinciler'e, festivale yıllardır sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi verildi. Plaketi Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı'nın elinden alan Dikinciler, "Bu plaket benim için çok değerli. Her zaman canı gönülden buradayım. Ne zaman ihtiyaç olursa burada olmaya devam edeceğim" dedi.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, 26 yıldır devam eden organizasyonun Türk sinemasının Avrupa'daki görünürlüğüne ve kültürlerarası etkileşime önemli katkılar sunduğunu belirterek, destek veren kurumlara, sanatçılara ve katılımcılara teşekkür etti. Sıtkı, "Sinemanın, sanatın ve kültürel diyaloğun insanları bir araya getirmeye devam etmesini diliyorum. Sizlerle bu güzel atmosferi paylaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek yıl yeniden buluşmayı umut ediyoruz." diye konuştu.

Ödül törenine yönetmenler Şeyhmus Altun, Emine Emel Balcı, Murat Fıratoğlu, Dicle Mahalli, Hasan Tolga Pulat ve Seyfettin Tokmak, yapımcı Tuncay Kaymaz, görüntü yönetmeni Arınç Arısoy, oyuncular Ömer Filikçi ve Erden Alkan, iş insanları Hakan İnoğlu, Mert Mandalı, Erkan Altındağ ve Orhan Alp ile festivalin Türkiye proje ortağı Taha Feyizli katıldı.

Almanya merkezli Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen festivalin; Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Film ve Medya Kurumu, Frankfurt Belediyesi Çok Kültürlülük Dairesi ve Türkiye proje ortağı KADİM'in katkılarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

26.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, gecede dört ödül kazanan "Sahibinden Rahmet" filminin gösterimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Film Festivali, Kültür Sanat, Merve Dizdar, Etkinlikler, Sahibinden, Frankfurt, Sinema, Kültür, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı Fethiye'de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı
Beşiktaş’ta ayrılık Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor
Volkan Demirel’den ’’Fenerbahçe’yi reddetti’’ iddialarına yanıt Volkan Demirel'den ''Fenerbahçe'yi reddetti'' iddialarına yanıt
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu’dan ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
Giresun’da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu Giresun'da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu
Söyledikleri çok acımasız Thierry Henry, Cristiano Ronaldo’yu topa tuttu Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu
Seferihisar Belediyesine yönelik “rüşvet“ operasyonunda Mustafa Günay’ın eşi de gözaltına alındı Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda Mustafa Günay'ın eşi de gözaltına alındı

20:23
Erzurumspor’dan Dünya Kupası’na damga vuran Reyna için hamle
Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
20:14
Galatasaray ’evet’ demesini bekliyor
Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
19:49
Bartın’da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu
Bartın'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 20:34:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.