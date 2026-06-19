Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) –Almanya'daki Türk sineması etkinliklerinden 26.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Festivalde "Sahibinden Rahmet" dört ödülle öne çıkarken, "Mukadderat" seyirci ödülüne layık görüldü. Festivalde Merve Dizdar'a 2026 Başarı Ödülü verildi.

Avrupa'nın en uzun soluklu Türk sineması etkinliklerinden biri olan 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Gökhan Mumcu ile Ebru Susur Atlı'nın sunuculuğunu üstlendiği törende, Alman jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda "En İyi Film" ödülüne "Sahibinden Rahmet" layık görüldü. Filmin yönetmenleri Gözde Yetişkin ile Emre Sert, "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerinin de sahibi oldu.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, "Sahibinden Rahmet" filmindeki performansıyla Cem Yiğit Üzümoğlu'na verildi. Törene katılamayan Üzümoğlu'nun ödülünü filmin görüntü yönetmeni Arınç Arısoy aldı."

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü ise "Bildiğin Gibi Değil" filmindeki performansıyla Hazal Türesan kazandı. Ödülünü Hessen Eyalet Meclisi Milletvekili Turgut Yüksel'in elinden alan Türesan, yaptığı konuşmada, iyi hikayelerin zaman ve mekan sınırı tanımadığını belirterek, Tokat'ta geçen üç kardeşin hikayesini anlatan filmin Frankfurt'ta da karşılık bulmasının bunun en güzel örneği olduğunu söyledi. Türesan, "Vuslat'a hikaye anlatmayı tercih ettiği için, beni seçtiği için ve partnerlerim Alican Yücesoy ile Serdar Orçin'e bana gerçekten küçük bir kız kardeş olmayı öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi."

Festivalde "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü "Tavşan İmparatorluğu" filmiyle Claudia Becerril Bulos'a, "En İyi Müzik" ödülü "Noir" filmiyle Uğur Akyürek'e, "En İyi Belgesel" ödülü ise Tayfun Belet imzalı "Roman Gibi" filmine verildi. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması'nda Türkiye kategorisinde Nusret Tanır ile Azmican Zengin imzalı "Hatırlayabildiğim Kadarıyla", Almanya kategorisinde ise Katja Friedrich imzalı "Isolated-İzole" ödüle değer görüldü.

Festival seyircisinin oylarıyla belirlenen 2025 yılının en çok izlenen filmi ödülünü, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği "Mukadderat" kazandı. Başrollerini Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant ve Şerif Erol'un paylaştığı filmin ödülünü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Festival Direktörü Serap Gedik'in elinden aldı. Gürbüz, "Bu ödülü ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Tüm festival ekibine ve gönüllülük esasıyla çalışan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalin 2026 Başarı Ödülü, "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Merve Dizdar'a verildi. Ödülü Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı takdim etti. Dizdar konuşmasında, festivallerin en önemli yönünün filmleri seyirciyle birlikte izlemek olduğunu belirterek, sinemada asıl önemli olanın işi tutkuyla yapmak olduğunu söyledi.

Festival kapsamında tiyatro ve sinema sanatçısı Yetkin Dikinciler'e, festivale yıllardır sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi verildi. Plaketi Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı'nın elinden alan Dikinciler, "Bu plaket benim için çok değerli. Her zaman canı gönülden buradayım. Ne zaman ihtiyaç olursa burada olmaya devam edeceğim" dedi.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, 26 yıldır devam eden organizasyonun Türk sinemasının Avrupa'daki görünürlüğüne ve kültürlerarası etkileşime önemli katkılar sunduğunu belirterek, destek veren kurumlara, sanatçılara ve katılımcılara teşekkür etti. Sıtkı, "Sinemanın, sanatın ve kültürel diyaloğun insanları bir araya getirmeye devam etmesini diliyorum. Sizlerle bu güzel atmosferi paylaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek yıl yeniden buluşmayı umut ediyoruz." diye konuştu.

Ödül törenine yönetmenler Şeyhmus Altun, Emine Emel Balcı, Murat Fıratoğlu, Dicle Mahalli, Hasan Tolga Pulat ve Seyfettin Tokmak, yapımcı Tuncay Kaymaz, görüntü yönetmeni Arınç Arısoy, oyuncular Ömer Filikçi ve Erden Alkan, iş insanları Hakan İnoğlu, Mert Mandalı, Erkan Altındağ ve Orhan Alp ile festivalin Türkiye proje ortağı Taha Feyizli katıldı.

Almanya merkezli Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen festivalin; Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Film ve Medya Kurumu, Frankfurt Belediyesi Çok Kültürlülük Dairesi ve Türkiye proje ortağı KADİM'in katkılarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

26.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, gecede dört ödül kazanan "Sahibinden Rahmet" filminin gösterimiyle sona erdi.