Fransa Bakanı Barrot, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Avrupa\'nın masada olacağını dedi

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, "Ukrayna ile Rusya arasında ABD ara buluculuğunda yapılacak müzakerelerde Avrupa da masada olacak" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Alman basınına yaptığı açıklamada, 10-11 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna ile Rusya arasında ABD ara buluculuğunda yapılacak müzakerelerde Avrupa'nın da yer alacağını söyledi. Barrot, "Fransa'yı bu toplantıda kimin temsil edeceğini henüz söyleyemem ancak Fransa kesinlikle orada olacak. Avrupalılar son haftalarda seslerini yükselterek, kıtanın geleceğine ilişkin hiçbir görüşmenin beklenti ve taleplerimizi göz ardı edemeyeceğini ABD'li ara buluculara ilettiler" ifadelerini kullandı.