Cumhurbaşkanı açıkladı! 18-25 yaş arasındaki gençlere prezervatifler ücretsiz verilecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı açıkladı! 18-25 yaş arasındaki gençlere prezervatifler ücretsiz verilecek

08.12.2022 23:23

Katıldığı bir toplantıda gençlere yönelik bir açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18-25 yaş arasındaki gençlerin eczaneden ücretsiz prezervatif temin edebileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 ile 25 yaş arasındaki gençlere 1 Ocak itibarıyla eczanelerde bedava prezervatif temin edileceğini açıkladı.

KÜÇÜK DEVRİM OLARAK NİTELENDİRDİ

Fransa'nın Poitiers şehrinde Ulusal Yeniden Tesis Konseyi (CNR) toplantısında konuşan Macron, bu kararın cinsel hastalıklardan korunma konusunda küçük bir devrim yaratacağını bildirdi.

DOĞUM KONTROL HAPLARI DA ÜCRETSİZ

Öte yandan Fransa'da 2021 yılında da genç kadınların doğum kontrolünü bırakmaması amacıyla, doğum kontrol haplarının 25 yaşına kadar tüm kadınlara ücretsiz olarak dağıtılması yönünde karar alınmıştı.

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Emmanuel Macron, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı açıkladı! 18-25 yaş arasındaki gençlere prezervatifler ücretsiz verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı açıkladı! 18-25 yaş arasındaki gençlere prezervatifler ücretsiz verilecek - Son Dakika
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