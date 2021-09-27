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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu

27.09.2021 15:18

Ülkesinde sık sık protestolara maruz kalan Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez yumurtalı bir saldırıya uğradı. Macron'un omzuna isabet eden yumurtayı gören korumaları duruma hemen müdahale etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve geldiği günden bu yana vatandaşların protestolarına ve zaman zaman da saldırılara maruz kalıyor. Kitlesel ve kişisel boyuttaki protestolara, seçimler yaklaştıkça yenileri de ekleniyor. Macron, bu kez Lyon ziyaretinde bir saldırının hedefi oldu.

ATTIKLARI YUMURTA OMZUNA İSABET ETTİ

Kalabalık içinde ilerlemeye çalışan Fransız Cumhurbaşkanı'na kalabalığın içinden bir kişi yumurta fırlattı. Macron'un omzuna isabet eden yumurtayı gören korumaları hemen müdahale etti. Saldırıya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DA TOKAT ATMIŞLARDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz aylarda da Drome bölgesinin Tain-l'Hermitage kasabasını ziyareti sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına uğramıştı. Macron'a tokat atan kişinin kimliği açıklanmazken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Macron'a tokat attığı sırada ülkede monarşi olduğu dönemde Fransız ordularının savaş narası olan "Montjoie Saint Denis" diye bağırdığı aktarılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu

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Son Dakika Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu - Son Dakika
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