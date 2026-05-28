Fransa\'da Aşırı Sıcak Alarmı

FRANSA'da aşırı sıcaklar nedeniyle 14 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği bildirildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France ülkenin kuzeybatısındaki 14 vilayette mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı uyardı. Meteo-France, Paris'in de içinde bulunduğu 14 vilayette alarm seviyesini 4 kademeli ölçüm sisteminin 3'üncü kademesine karşılık gelen turuncuya çıkarırken bu vilayetlerde sıcaklıkların 34-37 dereceyi bulacağını açıkladı.
