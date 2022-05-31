Fransa'da başörtülü kadın, iş yeri sahibi kadın tarafından restorana alınmadı - Son Dakika
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Fransa'da başörtülü kadın, iş yeri sahibi kadın tarafından restorana alınmadı

31.05.2022 17:16
Fransa'da başörtülü kadın, iş yeri sahibi kadın tarafından restorana alınmadı

Fransa'nın Hendaye kentinde başörtülü bir kadın, işetme sahibi kadın tarafından başörtülü olduğu gerekçesiyle restorana alınmadı. İş yeri sahibi kadın, görüntülerde, içeri almayı reddettiği başörtülü Müslüman müşterisine "başörtüsünün kadınlara boyun eğdirmek için bir araç olduğu" iddiasında bulunuyor.

Fransa'da pazar günü gerçekleştiği belirtilen ve basında yer alan görüntülerde, ülkenin güneydoğusundaki Hendaye kentinde bir kişi Anneler Günü dolayısıyla bir hafta öncesinden rezervasyon yaptırdığı restorana annesini götürüp baş başa yemek yemek istedi.

RESTORANA ALMADI

Görüntülerde, anne ve oğlu restoran kapısına geldiğinde, iş yeri sahibi kadın, annesi "karanlık döneme ait başörtüyü" taktığı gerekçesiyle iki müşterisini restorana almayacağını söylüyor.

"BAŞÖRTÜSÜ KADINLARA BOYUN EĞDİRİYOR"

Boynunda haç olması nedeniyle kendisinin de Hristiyan olduğu belirtilen iş yeri sahibi kadın, görüntülerde, içeri almayı reddettiği başörtülü Müslüman müşterisine "başörtüsünün kadınlara boyun eğdirmek için bir araç olduğu" iddiasında bulunuyor.

BAŞÖRTÜLÜ KADIN ŞİKAYETTE BULUNDU

Kendisine yönelik sözler nedeniyle şoke olduğunu belirten müşteri ise emniyete giderek kendilerine ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada viral olan görüntüler, İslamofobik ve ırkçı davranış gösterildiği gerekçesiyle tepki topladı.

Fransa'da yönetimin Müslümanları hedef alan yasalar uygulamasıyla birlikte başörtülü kadınlara, Müslümanlara ve İslami kuruluş ile ibadethanelere yönelik İslamofobik ve ayrımcı saldırılarda artış görülüyor.

Yakın zamanda da ülkede Grenoble belediyesinin kamuya ait plaj ve yüzme havuzlarında tesettürlü mayoyu serbest bırakma kararı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine mahkeme tarafından askıya alınmıştı.

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Kaynak: AA

Müslüman, Tragger, Fransa, Pazar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da başörtülü kadın, iş yeri sahibi kadın tarafından restorana alınmadı - Son Dakika


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