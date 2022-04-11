Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yarışı, Macron ve Le Pen arasında - Son Dakika
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Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yarışı, Macron ve Le Pen arasında

11.04.2022 11:03
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yarışı, Macron ve Le Pen arasında

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonuçları, dün akşam belli oldu.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonuçları, dün akşam belli oldu. Uluslararası anket şirketleri ve Fransız medyasının tahminlerinde belirttiği gibi turu Macron ilk sırada, Le Pen ise ikinci sırada tamamladı. Solcu aday Melenchon üçüncü olurken, ırkçı söylemleriyle bilinen Eric Zemmour dördüncü oldu.

Adaylar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyadan seçmenlere teşekkür etti. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 27.60 oy oranıyla birinci sırada, aşırı sağcı Marine Le Pen 23.41 ile ikinci, solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 21.95 ile üçüncü ve ırkçı söylemleriyle bilinen aşırı sağcı aday Eric Zemmour yüzde 7.05 ile dördüncü oldu. Ülkede ilk 4'e giren adayların ikisinin aşırı sağcı ve İslamofobik söylemleriyle bilinen adaylar olması ise dikkat çekti. Açıklanan sonuçlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı yarışı iki adaya indi. Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da seçimin ikinci turunda yarışacak.

MELENCHON İÇİN 'ZAFER' GİBİ YENİLGİ

Fransız medyası, solcu aday Melenchon'un üçüncülüğünü 'zafer tadında bir yenilgi' olarak duyurdu. Le Monde gazetesi, yüzde 1,46 ile Le Pen'in gerisinde kalarak üçüncü olan Melenchon'un tabanını konsolide ettiğini yazdı. Uluslararası medya kuruluşları ise ülkedeki Müslüman seçmenler için alternatif adayın Melenchon olduğunu duyurmuştu. Bu kapsamda seçimlerin en dikkat çeken adayı Melenchon oldu. Seçimlerden önce göçmenlere yönelik ırkçı açıklamalarıyla bilinen Eric Zemmour'un 'popülerliği', oy oranına yansımadı.


Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yarışı, Macron ve Le Pen arasında
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Kaynak: DHA

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