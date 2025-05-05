Fransa\'da Demir Yolu Grevi

FRANSA'da demir yolu çalışanlarının ücret artışı talebiyle grev kararı aldığı bildirildi.
Fransa basınındaki haberlere göre, sendikaların çağrısıyla demir yolları çalışanları ücret artışı talebiyle 5-11 Mayıs'ta greve gitme kararı aldı. Sendika üyesi işçilerin grevi nedeniyle Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde başkent ve banliyöler arası hizmet veren RER'de (Bölgesel Ekpres Ağı) aksamalar yaşandığı kaydedildi.
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