Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu başladı - Son Dakika
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Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu başladı

Fransa\'da genel seçimlerin ikinci turu başladı

Fransa'da halk, genel seçimlerin ikinci turunda oy kullanmak için sandık başına gidiyor. İlk turda birinci olan Ulusal Birlik (RN) partisi, bu turda çoğunluğu elde ederek iktidar olmak için yarışırken, merkez ve sol partiler, geçen hafta Marine Le Pen'i engellemek için çeşitli yollar denemiş, 200'den fazla aday, adaylıktan çekilmişti.

07.07.2024 10:49
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Fransa'da halk, genel seçimlerin ikinci turunda oy kullanmak için sandık başına gidiyor. İlk turda birinci olan Ulusal Birlik (RN) partisi, bu turda çoğunluğu elde ederek iktidar olmak için yarışırken, merkez ve sol partiler, geçen hafta Marine Le Pen'i engellemek için çeşitli yollar denemiş, 200'den fazla aday, adaylıktan çekilmişti.

Fransa'da genel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre ilk turunda aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi ve destekçileri, oyların yüzde 33.2'sini, sol partilerin koalisyonu Yeni Halk Cephesi oyların yüzde 28'ini, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğini yaptığı Ensemble ittifakı ise oyların yüzde 20'sini aldı. İlk turda seçimin kazanını aşırı sağcı RN oldu.

200'DEN FAZLA ADAY ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Macron ittifakı ve sol partiler, Marine Le Pen'in kazanmasını engellemek için harekete geçti. Ülke genelinde merkez ve sol partilerden 200'den fazla aday, kazanma ihtimali daha yüksek olan diğer adaylar için çekilme kararı aldı. Fransız medyası, bu taktiğin geçmişte işe yaradığını ancak bu seçimde aşırı sağa desteğin daha fazla olduğunu belirtmişti.

KATILIM ORANI DÜŞÜK KALDI

Seçimin ilk turunda Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 17.00 itibarıyla seçime katılım oranını yüzde 59,39 olarak açıklamıştı. İkinci tursa ise bu oranın artması öngörülüyor. Seçim yerel saatle 18.00'da sona erecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu başladı - Son Dakika

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