Fransa\'da İstenmeyen Aramalar Yasaklandı

Fransa, istenmeyen pazarlama aramalarını yasakladı. Fransız bir tüketici grubu bunu satış sektörü açısından "küçük bir devrim" olarak nitelendiriyor.Yasak 11 Ağustos'tan itibaren, bazı istisnalar dışında tüm sektörlerdeki işletmeler için yürürlüğe girdi.Aramalara yalnızca, kişinin halihazırda taraf olduğu bir sözleşmeyle ilgili olmaları ya da şirketin pazarlama amaçlı iletişim kurmak için önceden izin almış olması durumunda izin verilecek.Tüketici hakları savunuculuğu grubu Que Choisir Ensemble yaptığı açıklamada, "Huzur ve sükünetin bir hak olduğunu ne kadar az vurgulasak az. Tüketicileri istenmeyen taleplere maruz bırakmaya son vermenin zamanı gelmişti" dedi.Grubun başkanı Marie-Amandine Stévenin, "Bu tespit, tüketim talepleriyle dolup taşan çevrim içi ortam ve sokaklar için de geçerlidir" diye ekledi.Stévenin grubun uzun süredir "evinde ya da özel yaşamında bulunan bir kişinin potansiyel müşteri olduğu yönündeki otomatik varsayımın sona erdirilmesini" savunduğunu söyledi: "Bu, satış aramaları almak istemeyen tüketicilerin büyük çoğunluğu için bir zaferdir."Ancak yasa değişikliği bazı iş dünyası gruplarının ve çağrı merkezi sektörünün büyük ölçüde Fransa pazarına bağlı olduğu Fas'taki yetkililerin tepkisini çekti.Fas gazetesi Le Matin'de yer alan bir habere göre, bir hükümet bakanı tele-pazarlama kısıtlamalarının 50 bine kadar iş kaybına yol açabileceğini tahmin etti.Fransa'nın doğrudan satış sektör birliği Fédération de la Vente Directe'nin (FVD) başkanı da reformları, işletmelere idari yük getirdiğini söyleyerek eleştirdi.New York Times'ın aktardığı açıklamalarda Frédéric Billon, "Müşterinizden yazılı onay almak zorunda kalacaksınız ve ayrıca bu onayın kanıtını da saklamanız gerekecek" dedi.2025 tarihli bir parlamento raporuna göre, insanların %97'si tele-pazarlama aramalarından rahatsız oluyor.Raporun yazarları, bunun "Fransa'da insanları birleştiren ender konulardan biri" olduğunu esprili bir şekilde not etti.Aynı rapor, Fransızların %72'sinin cep telefonlarından haftada en az bir kez arandığını bildirdiğini, %38'inin ise günde bir kez arandığını söylediğini ortaya koydu.Almanya, Avusturya ve İtalya, bu tür pazarlama aramalarına önemli kısıtlamalar getiren Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.Birleşik Krallık'ta ise alıcının aramaya itiraz etmemiş olması ve numarasının arama almak istemeyen kişi veya işletmelerin yer aldığı yasal bir listede bulunmaması koşuluyla tele-pazarlama aramalarının çoğu yasal.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .