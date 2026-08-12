Fransa'da İstenmeyen Aramalar Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Fransa'da İstenmeyen Aramalar Yasaklandı

Fransa\'da İstenmeyen Aramalar Yasaklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, istenmeyen pazarlama aramalarını yasaklayarak tüketicilere büyük bir zafer kazandırdı.

Fransa, istenmeyen pazarlama aramalarını yasakladı. Fransız bir tüketici grubu bunu satış sektörü açısından "küçük bir devrim" olarak nitelendiriyor.Yasak 11 Ağustos'tan itibaren, bazı istisnalar dışında tüm sektörlerdeki işletmeler için yürürlüğe girdi.Aramalara yalnızca, kişinin halihazırda taraf olduğu bir sözleşmeyle ilgili olmaları ya da şirketin pazarlama amaçlı iletişim kurmak için önceden izin almış olması durumunda izin verilecek.Tüketici hakları savunuculuğu grubu Que Choisir Ensemble yaptığı açıklamada, "Huzur ve sükünetin bir hak olduğunu ne kadar az vurgulasak az. Tüketicileri istenmeyen taleplere maruz bırakmaya son vermenin zamanı gelmişti" dedi.Grubun başkanı Marie-Amandine Stévenin, "Bu tespit, tüketim talepleriyle dolup taşan çevrim içi ortam ve sokaklar için de geçerlidir" diye ekledi.Stévenin grubun uzun süredir "evinde ya da özel yaşamında bulunan bir kişinin potansiyel müşteri olduğu yönündeki otomatik varsayımın sona erdirilmesini" savunduğunu söyledi: "Bu, satış aramaları almak istemeyen tüketicilerin büyük çoğunluğu için bir zaferdir."Ancak yasa değişikliği bazı iş dünyası gruplarının ve çağrı merkezi sektörünün büyük ölçüde Fransa pazarına bağlı olduğu Fas'taki yetkililerin tepkisini çekti.Fas gazetesi Le Matin'de yer alan bir habere göre, bir hükümet bakanı tele-pazarlama kısıtlamalarının 50 bine kadar iş kaybına yol açabileceğini tahmin etti.Fransa'nın doğrudan satış sektör birliği Fédération de la Vente Directe'nin (FVD) başkanı da reformları, işletmelere idari yük getirdiğini söyleyerek eleştirdi.New York Times'ın aktardığı açıklamalarda Frédéric Billon, "Müşterinizden yazılı onay almak zorunda kalacaksınız ve ayrıca bu onayın kanıtını da saklamanız gerekecek" dedi.2025 tarihli bir parlamento raporuna göre, insanların %97'si tele-pazarlama aramalarından rahatsız oluyor.Raporun yazarları, bunun "Fransa'da insanları birleştiren ender konulardan biri" olduğunu esprili bir şekilde not etti.Aynı rapor, Fransızların %72'sinin cep telefonlarından haftada en az bir kez arandığını bildirdiğini, %38'inin ise günde bir kez arandığını söylediğini ortaya koydu.Almanya, Avusturya ve İtalya, bu tür pazarlama aramalarına önemli kısıtlamalar getiren Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.Birleşik Krallık'ta ise alıcının aramaya itiraz etmemiş olması ve numarasının arama almak istemeyen kişi veya işletmelerin yer aldığı yasal bir listede bulunmaması koşuluyla tele-pazarlama aramalarının çoğu yasal.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da İstenmeyen Aramalar Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 14:15:58. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da İstenmeyen Aramalar Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.