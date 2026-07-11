Fransa\'da Orman Yangını Şüphesi: 32 Gözaltı

FRANSA'da orman yangınları çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma teşkilatının orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Nunez, 22 vilayette orman yangını çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Vahim sonuçlar doğuran ve itfaiye erlerimizi hayatları pahasına seferber eden bu kabul edilemez davranışların sorumluları, artık yargı önüne çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.