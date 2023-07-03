Yangın yerine dönen ülkede öfkeyi daha da artıracak gelişme! Fransa'da polis memuru için başlatılan yardım kampanyasında 700 bin euro toplandı - Son Dakika
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Yangın yerine dönen ülkede öfkeyi daha da artıracak gelişme! Fransa'da polis memuru için başlatılan yardım kampanyasında 700 bin euro toplandı

03.07.2023 08:39

Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki Nahel M.'yi öldüren polis memuru için başlatılan yardım kampanyası kapsamında şu an 700 bin eurodan fazla para toplandığı açıklandı. Kampanyayı destekleyen eski bir politikacı olan Jean Messiha, polis memurunun işini yaptığını ve yüksek bir bedel ödediğini söyledi. Nahel'in büyükannesi ise bağışlanan paranın içini sızlattığını dile getirdi.

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nahel M.'yi vurarak öldüren polis memuru için başlatılan yardım kampanyasında binlerce euro yardım toplandı. Tutuklu yargılanan polis memuru için yardım kampanyası kapsamında şu ana kadar 700 bin eurodan fazla para toplandığı açıklandı.

Fransa'da gerilimi tırmandıracak gelişme! Genci öldüren polis için 700 bin eurodan fazla bağış topladılar

KAMPANYA SAYFASINDA GERİLİMİ TIRMANDIRACAK İFADELER

Yardım kampanyası Fransa'daki son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan aşırı sağcı Eric Zemmour'u destekleyen eski bir politikacı olan Jean Messiha tarafından başlatıldı. Kampanyanın sayfasında polis memurunun "işini yaptığı ve şimdi yüksek bir bedel ödediği" ifadeleri yer aldı.

Fransa'da gerilimi tırmandıracak gelişme! Genci öldüren polis için 700 bin eurodan fazla bağış topladılar

BABAANNESİ ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Nahel'in büyükannesi Nadia, Fransız basınına verdiği röportajda, torununu öldüren polis memuru için bağışlanan paranın "içini sızlattığını" ifade etmişti.

Fransa'da gerilimi tırmandıracak gelişme! Genci öldüren polis için 700 bin eurodan fazla bağış topladılar

MACRON ÜST DÜZEY İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede günlerdir devam eden şiddet olaylarını ele almak üzere İçişleri Bakanlığının acil kriz merkezinde üst düzey bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıya katılanlar arasında Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti yer alıyor. Öte yandan Fransa'da 6'ncı gününe giren şiddet olaylarını bastırmak için ise ülke genelinde 45 bin polis görevlendirildi.

YORUMLAR (2)
  • mücahid: Bizde olsa,turk polisi öyle bir sey yapacak olsa,meslekten atılır, açlıktan ölür,kimse sahip çıkmaz.Avrupalılar kendi polisine sahip cıkıyor,aramızda yüzlerce yıl fark var..Sorumluluk bilinci var. Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
  • Ali Kublay: Medeniyet ne güzel şey insanın imrenme nesi mümkünmü Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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Ölümü Fransa'yı karıştırmıştı! Nahel'in ailesinden ilk açıklama geldi Ölümü Fransa'yı karıştırmıştı! Nahel'in ailesinden ilk açıklama geldi

Emmanuel Macron, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yangın yerine dönen ülkede öfkeyi daha da artıracak gelişme! Fransa'da polis memuru için başlatılan yardım kampanyasında 700 bin euro toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangın yerine dönen ülkede öfkeyi daha da artıracak gelişme! Fransa'da polis memuru için başlatılan yardım kampanyasında 700 bin euro toplandı - Son Dakika
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