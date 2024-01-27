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Fransız Şarap Üreticileri İthalata Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
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Fransız Şarap Üreticileri İthalata Karşı Eylem Yaptı

Fransa'da çiftçilerin tarım politikasını protesto etmek için düzenlediği eylemlere şarap üreticileri de katıldı. İspanya sınırındaki otoyolu kapatan ve İspanyol şarabı taşıyan kamyonları boşaltan şarap üreticileri, binlerce litre içkiyi sokağa döktü. Fransa'nın şarap ithalatının büyük bir kısmı İspanya'dan yapılmaktadır ve bu durum yerel üreticileri olumsuz etkilemektedir.

Fransız Şarap Üreticileri İthalata Karşı Eylem Yaptı
27.01.2024 - 09:59,  Güncelleme: 10:05
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Fransa'da çiftçiler, hükümetin tarım politikasını protesto etmek için eylemlerini sürdürüyor. Onlarca bölgeye yayılan protestolara bir yenisi daha eklendi. Fransız şarap üreticileri ucuz içki ithalatına tepki göstermek için ses getiren bir eylem düzenledi.

Yüzlerce Fransız şarap üreticisi, yurtdışından gelen ucuz alkollü içeceklere karşı hükümetin desteğini protesto etmek amacıyla İspanya sınırındaki otoyolu kapattı ve İspanyol şarabı taşıyan kamyonları boşalttı. Binlerce litre içki İspanya sınırına döküldü.

İÇKİ DOLU İSPANYOL TANKERLERİNE SALDIRDILAR

Yaklaşık 150 Fransız şarap tüccarı, Fransa'da satmak üzere İspanya'dan şarap taşıyan beş tankere saldırdı. Kamyonların kapaklarını açan protestocular 90 bin şişeye eşdeğer kırmızı ve beyaz şarabı yol ortasına döktü.

FRANSA'NIN ŞARAP İTHALATININ YÜZDE 65'İ İSPANYA'DAN

Başta İspanya ve Fas olmak üzere şarap ürünleri ithalatı, 2022 yılında Fransa pazarını, bazen yerel şarapların yarısı kadar fiyatlarla 6,5 ??milyon hektolitreden fazla şarapla doldurdu. İthalatın %65'i İspanya'dan geliyor ve şişeleri litre başına 1 Euro'nun altında satılırken, güney Fransa'da üretilip satılanlar 3 Euro'nun üzerinde.

Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlardan geriye bu görüntüler kalırken, Fransa hükümetinin olaylar karşısında nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor.

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Fransa, Tarım, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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