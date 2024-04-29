9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi

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Şarkıcı Murat Dalkılıç, çocukluğundan beri ciddi rahatsızlar yaşadığı burnu için geçtiğimiz şubat ayında 9. kez bıçak altına yattı. Bu süreçte konserlerine ara vererek tedavisine yoğunlaşan Dalkılıç ortaya çıktı.

YENİ HALİ BEĞENİLMEDİ

Neslihan Atagül ile bir ziyarete katılan Murat Dalkılıç, son ameliyatının ardından da ilk kez görüntülenmiş oldu. Kilo aldığı dikkat çeken şarkıcının son hali ise yaptırdığı estetiklerle adını dünya çapında duyuran Michael Jackson'a benzetildi. Şarkıcının son halini beğenmeyen takipçileri, "Yine olmamış artık yaptırma" yorumunda bulundu.

"ORAMDAN BURAMDAN BİR ŞEYLER ALINIP BURNUMA EKLENDİ"

2019 yılında katıldığı bir programda burnundaki rahatsızlıktan bahseden Murat Dalkılıç, "Estetik yaptırdım, hatta yedi kez. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış, hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum" demişti.

İşte Murat Dalkılıç'ın son hali için yapılan yorumlar: