Fransa'da Sıcak Hava Alarmı Yaygınlaştı
43 vilayette turuncu alarm verildi, sıcaklık 36-38 dereceye çıkacak.
FRANSA'da 43 vilayette, alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği bildirildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başladığını duyurdu. 21 olan 'turuncu' alarm verilen vilayet sayısının 43'e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Özellikle Fransa'nın batısı ve güneybatısında termometrelerin 36-38 derecede seyretmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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