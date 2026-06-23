Fransa'da Sıcak Hava Sebebiyle 18 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fransa'da Sıcak Hava Sebebiyle 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Fransa\'da Sıcak Hava Sebebiyle 18 Kişi Hayatını Kaybetti
23.06.2026 12:21
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Fransa'da sıcak hava nedeniyle iki çocuk da dahil 18 kişi yaşamını yitirdi. Rekor sıcaklıklar etkili.

FRANSA'da aralarında iki çocuğun da bulunduğu 18 kişinin sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Savcılık, Fransa'nın güneydoğusundaki Carpentras kentinde yaşları 2 ve 4 olan iki çocuğun evlerinin önündeki aile aracında anneleri tarafından baygın halde bulunduğunu açıkladı. İlk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen çocukların kurtarılamadığı belirtildi.

Bordeaux bölgesinde ise yaşları 80 ile 95 arasında değişen üç kişinin hafta sonu sıcak hava dalgasına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Fransa'nın batısındaki Bordeaux'da sıcaklığın 41,9 dereceye yükselerek geçen ağustosta kaydedilen rekoru aştığı ifade edildi.

Fransız Sivil Güvenlik Sözcüsü Jerome Boulanger, pazar gününden pazartesiye kadar 13 kişinin boğulduğunun bildirilmesinin ardından, 'Yalnızca denetimli alanlarda yüzün' uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

Bordeaux, Güvenlik, 3. Sayfa, Fransa, Dünya, Son Dakika

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