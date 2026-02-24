Fransa Gazze'ye 80 Ton Gıda Yardımı Gönderdi - Son Dakika
Fransa Gazze'ye 80 Ton Gıda Yardımı Gönderdi

Fransa Gazze'ye 80 Ton Gıda Yardımı Gönderdi
24.02.2026 17:22
Fransa, Gazze'ye 80 ton gıda yardımı ulaştırarak insani duruma dikkat çekti.

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze'ye 80 ton gıda yardımı ulaştırdıklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze'deki son duruma ve Fransa'nın bölgeye yönelik insani yardımlarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Barrot, bölgede sağlanan ateşkese rağmen insani durumun zorluğunu koruduğuna dikkat çekerek, dün Gazze'ye 80 ton gıda yardımı girişini sağladıklarını kaydetti.

Bölgeye yönelik yardımların kesintisiz sürmesi gerektiğinin altını çizen Barrot, "320 ton yardım hala teslim edilmeyi bekliyor. İnsani yardım, sivil halka hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşabilmelidir ve biz de bu halkın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Dünya Fransa Gazze'ye 80 Ton Gıda Yardımı Gönderdi

SON DAKİKA: Fransa Gazze'ye 80 Ton Gıda Yardımı Gönderdi - Son Dakika
