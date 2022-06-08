Fransa ile Ukrayna arasında gerginlik tırmandı! Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" sözlerine Zelenski'den tepki geldi - Son Dakika
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Fransa ile Ukrayna arasında gerginlik tırmandı! Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" sözlerine Zelenski'den tepki geldi

08.06.2022 00:26

Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki, savaşın durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim." sözleri gerginliği tırmandırdı. Macron'un sözlerini eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ben gerçekten anlamıyorum. Rusya'nın aşağılanması? 8 yıldır bizi öldürüyorlar. Burada ne hakkında konuşuyoruz?" dedi.

Zelenski, yaptığı açıklamada, Macron'un Batı'ya Rusya'ya "küçük düşürme" ruhuyla muamele etmeme yönündeki çağrısına karşı çıktı. Macron'un 2014'ten bu yana Donbas'taki çatışmaları sona erdiremeyen Minsk süreci kapsamında daha önceki barış anlaşmalarına Rusya'nın uymadığını çok iyi bildiğini kaydeden Zelenski, "Ben gerçekten anlamıyorum. Rusya'nın aşağılanması? 8 yıldır bizi öldürüyorlar. Burada ne hakkında konuşuyoruz?" ifadesini kullandı.

"HER SAVAŞ MÜZAKERE MASASINDA BİTMELİ"

Zelenski, Rus ordusunun işlediği vahşete rağmen barış görüşmelerine açık olduğuna işaret ederek, "Her savaş müzakere masasında bitmelidir. Ancak barış görüşmeleri, Vladimir Putin ile yüz yüze yapılması gerekiyor." diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN ARKASINDAN MÜZAKERE ASLA OLAMAZ"

Bazı Batılı müttefiklerin Kiev'in katılımı olmadan ateşkes şartlarını oluşturma girişimlerini eleştiren Zelenski, " Ukrayna'nın egemenliği için Batı'nın desteğine ve Batı'nın sürekli ilgisine ihtiyacımız var. Ukrayna'nın arkasından müzakere asla olamaz. Bu ülkenin pozisyonunu dinlemeden Ukrayna topraklarında nasıl ateşkes sağlayabiliriz? Bu çok şaşırtıcı." değerlendirmesine bulundu.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki, savaşın durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim. Fransa'nın rolünün arabulucu olduğuna inanıyorum" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Fransa, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa ile Ukrayna arasında gerginlik tırmandı! Macron'un 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz' sözlerine Zelenski'den tepki geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa ile Ukrayna arasında gerginlik tırmandı! Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" sözlerine Zelenski'den tepki geldi - Son Dakika
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