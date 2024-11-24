FRANSA, Ukrayna'ya uzun menzilli füze desteğini resmi olarak onayladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Ukrayna'ya yönelik askeri desteği konusunda Fransa'nın herhangi bir 'kırmızı çizgisi' olmadığını söyledi.
Fransız askerlerinin de Ukrayna'ya gönderilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Barrot, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu şekilde destekleyeceğiz" dedi.
Barrot ayrıca Fransa'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek verdiğini de belirtti.
Son Dakika › Dünya › Fransa, Ukrayna'ya Uzun Menzilli Füze Desteğini Onayladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?