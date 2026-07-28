Fransa\'da \'ateş bulutları\' yangınları körüklüyor

Fransa, benzeri görülmemiş bir "pirokümünomülonimbus" veya ateş bulutlarının körüklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bordeaux kenti yakınlarındaki Gironde bölgesinden on binlerce insan tahliye edildi. Bilim insanları bu bulutları bazen ateş kaynaklı fırtına olarak tanımlıyor çünkü bulutun oluşması için gereken enerjiyi ateşin kendisi sağlıyor. Orman yangınlarının ürettiği muazzam miktardaki ısı, yangının üzerindeki havanın hızla yükselmesine ve dumanı, külü ve su buharını atmosferin yükseklerine taşımasına neden oluyor.Hava yükseldikçe soğuyor ve su buharı yoğunlaşarak bulut oluşturuyor. Yangın yeterince güçlüyse ve atmosfer kararsızsa, bu bulut, gök gürültülü fırtınalarla ilişkilendirilen devasa bir kümülonimbus bulutuna dönüşebiliyor.Yangın bulutlarının oluşturduğu türbülanslı rüzgarlar, közleri her yöne savurarak orman yangınlarını tahmin edilemez ve mücadeleyi daha zor hale getirebiliyor. Yıldırım çarpmaları da daha fazla yangına neden olabiliyor.Fransız itfaiye yetkilileri, Bordeaux yakınlarındaki yangınlardan bu bulutları sorumlu tuttu ve bunun ülkede daha önce hiç görülmediğini ekledi.Avrupa genelinde yaz ayları, rekor kıran yoğun sıcak hava dalgalarıyla ve çok az yağışla geçti. Bu durum, bölgelerin kuraklaşmasına ve Fransa, İspanya ve İngiltere'de orman yangınlarına karşı savunmasız hale gelmesine neden oldu.Gironde valiliği 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, durumun gece boyunca "genel olarak stabil" kaldığını belirtti.Ancak yangınla mücadele çabaları, bu hafta Fransa'da sıcaklıkların 40°C'ye kadar çıkması beklenen bir başka sıcak hava dalgasıyla daha da karmaşık hale gelebilir. Üst düzey bir yetkili, Gironde'deki orman yangınının muhtemelen "haftalar" süreceğini ve tamamen söndürülmesinin aylar alabileceğini söyledi.

Yüksek sıcaklıklar, şiddetli rüzgarlar ve düşük nem gibi son derece tehlikeli koşullar olduğunda pirokumulonimbus bulutlarının oluşma olasılığı daha yüksek. Bilim insanları, iklim değişikliğinin bu tür olayların görülme olasılığını artıracağını öngörüyor.'Ateş püskürten bulut ejderhası'

Eskiden oldukça nadir olaylar olarak görülen benzer bir durum, 2019-2020 yıllarında Avustralya'da yaşanan Kara Yaz orman yangınlarında da yaşandı ve kendi hava koşullarını yaratan aşırı "yangın fırtınaları" meydana geldi.Ülke için en yoğun ve yıkıcı yangın sezonlarından biri olarak kayda geçen olayda, en az 33 kişi hayatını kaybetti (bunların arasında dört itfaiyeci de vardı) ve Avustralya genelinde 11 milyon hektardan (27,2 milyon dönüm) fazla çalılık, orman ve park alanı yandı.Yeni Güney Galler'deki itfaiye yetkilileri, fırtınadan kaynaklanan közlerin cephenin 30 kilometre ilerisine düştüğünü, bunun normal mesafenin üç katı olduğunu bildirdi.O dönemde NASA, şimşekler, rüzgar ve yağmur saçarken duman benzeri bir bacayı Dünya atmosferine doğru yönlendiren pirokümülonimbüs bulutlarını "ateş püskürten bulut ejderhası" olarak tanımlamıştı.

Benzer şekilde, 2021 yazında California'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında hızla yayılan şiddetli yangınlar pirokümülonimbus bulutları oluşturdu.Dumanlı bulutlar, California ve çevresindeki eyaletlerdeki yangının üzerinde 1,6 kilometre yüksekliğe ulaştı.California itfaiye yetkilileri o dönem 1 milyon hektarlık alanda 7.300'den fazla orman yangınının çıktığını ve en az üç itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .