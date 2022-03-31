Fransız Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Éric Vidaud Ukrayna'nın işgali konusunda yetersiz kaldığı için görevinden ayrılıyor - Son Dakika

General Éric Vidaud, Fransız Askeri İstihbarat Dairesi başkanlığına terfi etmesinin yedinci ayında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda yetersiz kalındığı gerekçesiyle görevinden ayrılıyor.

AFP'nin Çarşamba günü yayımladığı habere göre, haber ajansıyla irtibata geçen bir askeri kaynak Vidaud'ın Ukrayna'daki savaşla ilgili "yetersiz bilgi verilmesi" ve "konuya hakimiyette eksiklik" nedeniyle suçlandığını ve görevi bırakacağını söyledi.

Ardından L'Opinion sitesi, bir kaynağın Vidaud'ın vakit kaybetmeden görevden ayrılacağını doğruladığını yazdı.

AFP'ye konuşan askeri bir kaynak, ABD, Rusya'nın geniş çaplı bir işgal yapacağını bildirirken Fransa'nın bunun doğru olmadığını söylediğini belirtiyor. Bunun sorumlusu olarak da Vidaud'nun görüldüğünü ekliyor.

Ancak kaynak Vidaud'nun görevinin öngörü yapmak değil askeri operasyonlar sırasında istihbarat sağlamak olduğunu ifade ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme gücü olduğu sonucuna varan kurumun bu konuda haklı çıktığının kanıtlandığını belirtiyor.

Başka bir kaynak ise bu değişimin yalnızca Ukrayna'nın durumuyla değil, aynı zamanda kurumun yeniden düzenlenmesiyle ilgili olduğunu belirtiyor.

BBC'nin bağlantıya geçtiği askeri sözcü, Fransız Askeri Kuvvetleri Komutanı General Thierry Burkhard'ın konuyla ilgili yorumu olmadığını söyledi.

Ancak Mart ayı başında Burkhard, Fransız istihbaratının ABD ve İngiltere'nin bilgilendirmeleri kadar ileri olmadığını kabul etmiş, Le Monde gazetesine "Amerikalılar Rusya'nın saldıracağını söylemişti ve haklılardı" demişti.

Burkhard ayrıca "Bizim servisimiz onun yerine, Ukrayna'nın fethedilmesinin korkunç olacağını ve Rusya'nın başka seçeneklerinin olduğunu söylemişti" sözlerini eklemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in hareketlerini yanlış okuması Fransa'dan beklenmiyordu, çünkü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron işgale giden günlerde sık sık onunla konuşuyordu.

AFP'ye konuşan istihbarat uzmanı Prof. Alexandre Papaemmanuel'e göre, bu hata için tüm Fransız istihbaratına bağlı askeri istihbaratı suçlamak çok kolay. Fakat görünen o ki Fransız özel kuvvetler eski komutanı Vidaud'ı baskı altında bırakan başka sebepler de vardı.

Askeri istihabaratın başına geçmesinden haftalar sonra kurum Avustralya'nın ABD ve İngiltere'yle nükleer başlıklı denizaltılar almak için sözleşme imzalayıp Fransa'yla imzaladığı denizaltı anlaşmasından çekildiği zaman da eleştiri almıştı.