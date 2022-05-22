Fransız Bakan Beaune'den Zelenski'yi üzecek sözler: Ukrayna'nın AB'ye katılması 15-20 yıl sürebilir - Son Dakika
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Fransız Bakan Beaune'den Zelenski'yi üzecek sözler: Ukrayna'nın AB'ye katılması 15-20 yıl sürebilir

22.05.2022 23:10

Topraklarında Rusya ile savaşan Ukrayna, 28 Şubat'ta Avrupa Birliği üyeliği için başvuruda bulunurken, Devlet Başkanı Zelenski de ülkesinin acilen AB'ye alınması gerektiğini söylemişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceğini söyledi.

Rusya işgali ile karşı karşıya kalan Ukrayna, AB'ye katılmak için beklerken Fransa'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

"UKRAYNA'NIN AB'YE İKİ YIL İÇİNDE KATILACAĞI YALAN"

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının on yıllar sürebileceği konusunda uyararak, "Dürüst olmak zorundayız. Ukrayna'nın altı ay veya bir iki yıl içinde AB'ye katılacağını söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sürecek" dedi.

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU TEKLİFİ

Beaune, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'yı AB'ye daha erken entegre etmeye yardımcı olabilecek daha gevşek bir "Avrupa siyasi topluluğu" oluşturulması teklifini yineleyerek, "Ukraynalılara herhangi bir yanılsama veya yalan sunmak istemiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa siyasi topluluğu girişimi, haziran ayında yapılacak AB Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor.

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune

"UKRAYNA'DAN ÖNCE BATI BALKAN ÜLKELERİNİ AB'DE İSTİYORUZ"

Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'nın uzun vadede AB ile entegrasyonuna olumlu bakıyor ancak bu konuda acele karar verilmeyeceğini mesajını veriyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, geçen haftaki açıklamasında ülkesinin Ukrayna'dan önce Batı Balkan ülkelerini Avrupa Birliği'nde (AB) görmek istediğini söyledi.

Ukrayna'nın AB üyeliğinin hızlandırılmasına karşı çıkan Scholz, "AB'ye giden yolda kestirme yolların olmaması Batı Balkanlar'daki 6 ülkeye karşı da adil olmanın gereğidir. Bu ülkeler yıllardır yoğun reformlar yapıyorlar ve katılıma hazırlanıyorlar. Onlara verdiğimiz sözleri tutmamız sadece bizim güvenilirliğimizle ilgili bir mesele değildir. " değerlendirmesinde bulundu.,

GÜRCİSTAN VE MOLDOVA DA AB'YE BAŞVURDU

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parçası olan 3 ülke Avrupa Birliği üyeliği için resmi başvuru yaptı. Ukrayna ve Gürcistan'ın ardından Moldova da mart ayı başında AB'ye başvurduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Fransa, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransız Bakan Beaune'den Zelenski'yi üzecek sözler: Ukrayna'nın AB'ye katılması 15-20 yıl sürebilir - Son Dakika


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