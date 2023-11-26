Fuhuş için gittiği Tayland'da dolandırılan Türk turist ülkeyi ayağa kaldırdı! Polisten turistlere kritik uyarı

Uluslararası kamuoyunda tatil cenneti olarak bilinen ve son dönemlerde fuhuş yapmak isteyenlerin uğrak yerine haline gelen Tayland'da geçtiğimiz hafta bir Türk vatandaşı dolandırıcıların kurbanı oldu.

ÇÖPÇATAN SİTESİNDEN TANIŞTILAR

Tayland medyasında yer alan haberlerde; soyadı Ruhan olan bir Türk turistin yaşadığı bütün talihsizlikler ortaya saçıldı. Ruhan, bir çöpçatan sitesinden Tayland'da yaşayan bir kadınla tanıştı. Kadın, Ruhan'ı Phuket'ten Pattaya'ya çağırdı. Birlikte yürüyüş yapıp bazı mekanlarda eğlendikten sonra kadın adamı otel odasına çağırdı.

DUŞA GİRMESİNİ İSTEDİ

Çift arasındaki yakınlaşmanın giderek arttığı bir anda ise ismi açıklanmayan kadın, adamın duşa girmesini istedi. Bu isteği kabul eden ve duş alan adam odaya geri döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.

PARALARI VE DEĞERLİ EŞYALARI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Kadın, adamın paralarını ve değerli eşyalarını çalıp ortadan kaçmıştı. Yaklaşık 2100 dolarını ve iPhone 14 Pro model cep telefonunu çaldıran adam soluğu polis karakolunda alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAKOLDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yapılan incelemelerde oteldeki ve çevresindeki kamera kayıtları didik didik izlendi. En sonunda Tayland polisi, 38 yaşındaki Taylandlı Nam isimli bir kadını motosikletle kaçarken yakaladı. Dolandırıcı kadın yakalanarak götürüldüğü karakolda suçunu itiraf etti. Kadının üzerinde Ruhan'ın iPhone'u da bulundu.

"TURİSTLER YARDIMA İHTİYAÇ DUYUYORSA HEMEN POLİSİ ARASIN"

Emniyet Müdürü Somchai Teerapatpaisarn, "Olay Tayland'ın imajına ve turizme olan güvene büyük zarar veriyor. Bu sebeple hemen harekete geçtik ve tutuklamayı gerçekleştirdik. Eğer turistler yardıma ihtiyaç duyuyorsa hemen turist polisleri ile iletişime geçsin. 7/24 hizmet veriyoruz" dedi.