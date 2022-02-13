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Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı - Son Dakika

Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı

13.02.2022 11:21
Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı

İngiltere'de 12 yaşındayken alıkonulmasının ardından 19 yaşına kadar zorla fuhuş yaptırılan Joanne Phillips adlı kadın, başına gelen korkunç olayları anlattı. Joanne, zorla fuhuş yaptırıldığı sırada hamile kaldığını ve kendisini zorla çalıştıran adamın karnına arbalet dayayıp çocuğu aldırmasını istediğini belirtti.

İngiltere'nin Telford kentinde yaşanan Joanne Phillips isimli kadın, 12 yaşından 19 yaşına kadar başından geçen korkunç olayları bir kitapta topladı. Joanne 12 yaşından itibaren tecavüze uğramaya başladığını ve 19 yaşına geldiğinde ise zorla fuhuş yaptırıldığı sırada hamile kaldığını anlattı. Joanne kendisine zorla fuhuş yaptıran adamın karnına arbalet dayayarak kürtaj olmasını istediğini dile getirdi.

ŞU ANDA 40 YAŞINDA

Şu anda 40 yaşında olan Joanne Phillips, "Başıma gelenler iğrenç ve beni çok zorladı. İnsanlar beni bir kurban olarak değil de parayla çalışan biri olarak gördü, beni en çok üzen bu oldu" ifadelerini kullandı.

UZUN SÜRE ESARET ALTINDA KALDI

12 yaşında okulda tecavüze uğradığını söyleyen Phillips daha sonra 17 yaşında bir kez daha tecavüze uğradığını ve bu tarihten sonra annesi işteyken evine gelen adamların kendisine saldırdığını söyledi. Joanne, 19 yaşında kurtarılıncaya kadar da ülke genelinde birçok yerde fuhşa zorlandı. Hamile kalmasının ardından da tehdit edildi.

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England, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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