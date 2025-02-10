Fukuşima\'da Çığ Felaketi: 100\'den Fazla Kişi Mahsur Kaldı

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JAPONYA'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima'da meydana gelen iki çığ nedeniyle 100'den fazla kişi kaplıca otellerinde mahsur kaldı.

Japonya'nın Fukuşima şehrindeki Tsuçiyu Kaplıcası'nın yer aldığı beldede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Yerel saatle 04.00 ve 11.00 sularındaki iki çığın yolu kapatması nedeniyle beldedeki iki otelde 100'den fazla kişi mahsur kaldı. İki çığ sonrası belde genelinde kar kalınlığı 1,5 metreye çıktı, kaplıca otellerine ulaşımı sağlayan yollar kapandı.

Yetkililer, kapanan yolların açılması için kar küreme faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.