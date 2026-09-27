Gazze\'de can kaybı 74 bin 18\'e çıktı, ateşkesten bu yana bin 417 Filistinli öldü

(ANKARA) - Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 74 bin 18'e, yaralı sayısının ise 175 bin 79'a yükseldiği bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025'ten bu yana ise bin 417 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Devlet Haber Ajansı'na konuşan sağlık kaynakları, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılardaki can kaybına ilişkin son verileri açıkladı. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 74 bin 18'e, yaralananların sayısı ise 175 bin 79'a çıktı. Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saatte iki kişinin cenazesi ile 11 yaralının getirildiği bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA BİN 417 CAN KAYBI

Sağlık kaynakları, 11 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının bin 417'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 964'e yükseldiğini açıkladı. Aynı dönemde enkaz altından 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bazı kişilerin halen enkaz altında ve yollarda bulunduğu, ambulans ve arama kurtarma ekiplerinin ise söz konusu bölgelere ulaşamadığı belirtildi.