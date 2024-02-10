Gazze\'de Hind Rajab\'ı kurtarmaya giden sağlık görevlilerinin cansız bedenlerine ulaşıldı

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Gazze'de 12 gün önce 6 yaşındaki Hind Rajab'ı kurtarmaya giden ve bir daha haber alınamayan Filistin Kızılayı'nın (PRCS) iki sağlık görevlisinin cansız bedenlerine ulaşıldı. PRCS, ambulansın Hind'in bulunduğu konumdan metrelerce ötede bombalanmış halde bulunduğunu açıkladı.

Gazze'de 29 Ocak'ta bombardımandan kaçmak için amcası, teyzesi ve 5 kuzeniyle evden çıkan ve Filistin Kızılayı'nın amcasının cep telefonundan ulaşıp kurtarmaya gittiği Hind Rajab ve iki ambulans görevlisi 12 gündür kayıptı. PRCS'nin iki sağlık görevlisi Yusuf Zeino ve Ahmed Al-Madhoun bugün cansız bedenlerine ulaşıldı. Küçük Hind'in akıbeti ise bilinmiyor.

PRCS bugünkü açıklamasında "Filistin Kızılay'ına ait ambulansın Gazze Şehri'nin Tal al-Hawa bölgesinde bombalandığı tespit edildi. 12 gün önce Hind Rajab adlı çocuğu kurtarma görevinden bu yana kayıp olan ekip, Yusuf Zeino ve Ahmed Al-Madhoun hayatını kaybetti. İşgalciler olay yerine vardıklarında ambulansı kasten hedef aldılar ve ambulans, içinde mahsur kalan çocuk Hind'in bulunduğu aracın sadece birkaç metre uzağında bulundu" denildi.

NE OLMUŞTU?

Hind'in annesi Wissam'ın ifadelerine ve PRCS yardım hattındaki telefon kayıtlarına göre 29 Ocak'ta, anne Wissam ve büyük çocuğu evi yayan terk etmiş ve Hind küçük olduğu için amcasının arabasıyla evden ayrılmıştı. Gelen ihbar üzerine PRCS yardım merkezinden amcanın cep telefonu aranmış, önce 15 yaşındaki kuzeni açmış, daha sonra telefonu Hind cevaplamış ve iki sağlık görevlisi ambülansla Hind'i almak üzere yola koyulmuştu.

Yusuf ve Ahmed, en son Hind'in bulunduğu araca yakın bir yerde İsrail kontrol noktasında olduklarını bildirmişti. PRCS yardım merkezinde saatler süren konuşmanın kayıtları olduğu kaydedildi.