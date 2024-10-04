Gazze'deki Şifa Hastanesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Dünya

Gazze'deki Şifa Hastanesi Yeniden Açıldı

BM, 'ölüm bölgesi' olarak tanımlanan Gazze'deki Şifa hastanesinin yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

04.10.2024 09:59
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'ölüm bölgesi' olarak tanımlanan Gazze'deki Şifa hastanesinin yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

BM dün yaptığı açıklamada, DSÖ'nün incelemek üzere gezdiği ve 'ölüm bölgesi' olarak tanımladığı Gazze'deki Şifa hastanesinin yavaş yavaş faaliyete geçtiğini, hastaların tıbbi hizmetlere erişebildiklerini açıkladı. Açıklamada, "Hala büyük ölçüde yıkılmış olsa da Gazze'deki Al Shifa Hastanesi artık hayata dönmeye başlıyor. Hastalar nihayet çok ihtiyaç duydukları tıbbi bakıma yeniden erişebiliyor" denildi. BM yetkilisi Jonathan Whittall, "Burası tam bir umutsuzluk ve yıkım yerinden umut dolu bir yere dönüştü" ifadelerini kullandı.

DSÖ EKİBİ HASTANEDE SADECE 1 SAAT GEÇİRDİ

Geçtiğimiz yıl Kasım'da DSÖ ekiplerinin faaliyetleri görmek üzere incelediği Şifa hastanesi izlenim raporunda, "Bu, aktif bir çatışma bölgesinde yüksek riskli bir operasyondu ve hastaneye yakın bir yerde şiddetli çatışmalar devam ediyordu. Güvenlik durumuyla ilgili zaman kısıtlamaları nedeniyle ekip, 'ölüm bölgesi' ve 'vahim' olarak tanımladıkları hastanede sadece bir saat geçirebildi. Bombardıman ve çatışma izleri açıkça görülüyordu. Ekip hastanenin girişinde bir toplu mezar gördü ve 80'den fazla kişinin burada gömülü olduğu söylendi" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki Şifa Hastanesi Yeniden Açıldı - Son Dakika

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