Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı

25.07.2022 15:58

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir gece kulübünde sevgilisiyle dans etmeye çalışan kız ve sevgilisi, dengelerini kaybederek yere serildi. Yuvarlanan ikili, hemen önlerindeki kızın da darbe almasına neden oldu. Bazı kullanıcılar, kızın kilolu olmasına bağlarken bazıları da erkeğin dengesini kaybetmesi nedeniyle kazanın gerçekleştiğini belirtti.

Bir gece kulübünde sevgilisinin kucağına atlamaya çalışan kızın ve sevgilisinin dans etmeye çalıştığı dakikalar kötü bitti.

KİLOSU DANS ETMELERİNE ENGEL OLDU

Paylaşılan videoda iddialara göre sevgilisinin kucağına atlayan kızın fazla kilolu olması erkek arkadaşının dengesini bozdu ve ikili yere düştü. Bu sırada önlerinde olan genç kız da üzerlerine gelen çiftin darbesinden nasibini aldı ve o da yere kapaklandı.

"KİLOSUYLA ALAKALI DEĞİL"

Twitter'da paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, olayın tamamen erkeğin dengesini kaybetmesiyle alakalı olduğunu dile getirdi.


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