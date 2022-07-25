Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı

Bir gece kulübünde sevgilisinin kucağına atlamaya çalışan kızın ve sevgilisinin dans etmeye çalıştığı dakikalar kötü bitti.

KİLOSU DANS ETMELERİNE ENGEL OLDU

Paylaşılan videoda iddialara göre sevgilisinin kucağına atlayan kızın fazla kilolu olması erkek arkadaşının dengesini bozdu ve ikili yere düştü. Bu sırada önlerinde olan genç kız da üzerlerine gelen çiftin darbesinden nasibini aldı ve o da yere kapaklandı.

"KİLOSUYLA ALAKALI DEĞİL"

Twitter'da paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, olayın tamamen erkeğin dengesini kaybetmesiyle alakalı olduğunu dile getirdi.



