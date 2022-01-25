Gece yarısı parkta cinsel ilişkiye giren çift, yoldan geçenlere yakalandı

İskoçya'nın New Stevenston bölgesine bağlı Lanarkshire kasabasındaki bir parkta gece yarısı kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Şehrin işlek caddelerinden birinde bulunan parkta, "Kente Hoş Geldiniz" yazısının yanında cinsel ilişkiye giren çift, yoldan geçenler tarafından kayda alındı.
Araçtakilere yakalanan çift, hiçbir şey olmamış gibi arabadakilere "merhaba" diye bağırarak selam verdi. Parktaki çiftin sarhoş oldukları öğrenilirken, arabadakilerin olay anındaki şaşkınlıkları da gözden kaçmadı.
Çifti görüntüleyenlerin aynı zamanda tepkilerini dile getirerek, "Onlar çocuk değil, bu yaptıkları yanlış. Halka açık bir yerde böyle bir şey yapmamaları gerekirdi" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi.
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