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Gece yarısı parkta cinsel ilişkiye giren çift, yoldan geçenlere yakalandı - Son Dakika

Gece yarısı parkta cinsel ilişkiye giren çift, yoldan geçenlere yakalandı

25.01.2022 22:03
Gece yarısı parkta cinsel ilişkiye giren çift, yoldan geçenlere yakalandı

İskoçya'da gece yarısı ıssız bir parkta cinsel ilişkiye giren çift, yoldan geçenlerin cep telefonu kamerasına yakalandı. Çiftin, kendilerini çekenlere aldırış etmeden selam verdikleri görüldü.

İskoçya'nın New Stevenston bölgesine bağlı Lanarkshire kasabasındaki bir parkta gece yarısı kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Şehrin işlek caddelerinden birinde bulunan parkta, "Kente Hoş Geldiniz" yazısının yanında cinsel ilişkiye giren çift, yoldan geçenler tarafından kayda alındı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SELAM VERDİLER

Araçtakilere yakalanan çift, hiçbir şey olmamış gibi arabadakilere "merhaba" diye bağırarak selam verdi. Parktaki çiftin sarhoş oldukları öğrenilirken, arabadakilerin olay anındaki şaşkınlıkları da gözden kaçmadı.

"YAPTIKLARI YANLIŞ, ONLAR ÇOCUK DEĞİL"

Çifti görüntüleyenlerin aynı zamanda tepkilerini dile getirerek, "Onlar çocuk değil, bu yaptıkları yanlış. Halka açık bir yerde böyle bir şey yapmamaları gerekirdi" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi.

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İskoçya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

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