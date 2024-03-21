Prenses Diana\'nın başlattığı Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi\'nden yeni bir rapor

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Prenses Diana tarafından başlatılan Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi, Cambridge Düşesi'nin evden çalıştığı ve ameliyatından sonra iyileşirken erken çocukluk projesi üzerinde çalıştığı anlaşılan yeni bir raporu paylaştı.

Geleceğin kraliçesi şimdi yavaş yavaş işe dönüyor ve bugün, merkezin finanse ettiği yeni bir bebek gözlem aracının denemesinin sonuçlarını içeren bir rapor yayımlandı. Cihaz, genç çocuklarda sosyal ve duygusal gelişimin belirtilerini nasıl tespit ettiklerini iyileştirmek için sağlık ziyaretçileri tarafından kullanılıyor. Kensington Sarayı, prensesi kampanyası ve ilham verdiği bir denemenin "aşırı derecede olumlu" sonuçları ile ilgili olarak güncellendiğini doğruladı. Kensington Sarayı sözcüsünün, "Prenses, süreç boyunca güncel tutuldu" şeklinde açıklama yaptığı belirtiliyor. Kate, 42 yaşında, Londra Kliniği'nde karın ameliyatı geçirdikten sonra normal hayata geri dönmeye başladığı söyleniyor. Özel tıbbi kayıtlarına erişmeye çalıştığı iddiaları nedeniyle üç çalışanı soruşturma altına alan klinik, bir süre önce manşetlere çıktı. Aynı zamanda, sağlığıyla ilgili zalim komplo teorileri internet ortamında dolaşmaya devam ediyor.

Yeni aracın denemesi, uluslararası olarak Alarm Distress Baby Scale (ADBB) olarak bilinen bir araca odaklanmış olup, bebeklerin sosyal davranışlarını, göz temasını, yüz ifadelerini, seslenme ve aktivite seviyelerini içerir. Bu, uygulayıcıların ve ailelerin bebeklerin duygularını nasıl ifade ettiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Kate, bu sistemi bir kraliyet ziyaretinde Danimarka'da gördükten sonra İngiltere'de de kullanılabileceğini kişisel olarak önermişti. Rapor, aracın kullanımının İngiltere'nin daha fazla bölgesinde sağlık ziyaret ekiplerine genişletilmesini öneriyor. Sağlık ziyaretçileri, ADBB'yi ailelere bebeklerin duygularını nasıl ifade ettikleri hakkında daha iyi anlamaları için yardımcı olmak için kullanmışlardır.

Sağlık Ziyaret Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, aracın sağladığı faydaları, erken çocukluk gelişimine nasıl yardımcı olduğunu, bebeklerin göz temasını daha iyi sürdürmelerine yardımcı olduğunu ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyan aileleri belirlediğini belirtmişlerdir.